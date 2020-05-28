Франция впервые привлекает инвесторов больше других стран Европы

Франция впервые стала самой привлекательной страной Европы для иностранных инвесторов. Это следует из исследования консалтинговой компании Ernst & Young (EY), обнародованного в четверг, 28 мая. В 2019 году число инвестпроектов во Франции выросло до 1197, что на 17 процентов больше, чем годом ранее. Второе место (1109 проектов) заняла Великобритания, несмотря на неопределенность, вызванную выходом из состава Евросоюза.

А в Германии исследователи насчитали 971 проект с прямыми иностранными инвестициями, что соответствует уровню 2018-го года. Количество проектов с участием фирм из США сократилось на 12 процентов (193). Несмотря на снижение, компании Соединенных Штатов остаются ключевыми инвесторами в ФРГ.

При этом некоторые иностранные инвесторы значительно расширили свою деятельность в Германии, отмечают аналитики. Так, китайские компании запустили 84 инвестпроекта (рост на 27 процентов), а турецкие - 77, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года.

Кризис, вызванный коронавирусом SARS-CoV-2, заставляет компании по всему миру существенно экономить, отмечает председатель правления немецкого подразделения EY Хуберт Барт (Hubert Barth). Инвестиции будут сокращены до минимума, считает эксперт.