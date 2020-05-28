США отменят исключения из санкций в отношении ядерной программы Ирана

США отменяют почти все исключения из режима санкций, которые были предоставлены проектам, связанным с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Действие исключений завершится через 60 дней, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в среду, 27 мая. По его словам, это позволит компаниям, участвующим в проектах, прекратить соответствующую деятельность.

При этом Вашингтон продлит на 90 дней исключение для международных проектов, связанных с атомным объектом в Бушере, чтобы обеспечить безопасность операций на нем. Однако США продолжат наблюдать за ситуацией и в любое время могут изменить свою позицию, подчеркнул глава Госдепартамента.

Под санкции Вашингтона попали сотрудники Организации по атомной энергии Ирана

Кроме того, Соединенные Штаты вводят штрафные меры в отношении 2 сотрудников Организации по атомной энергии Ирана, добавил Помпео. По его словам, ученым в Исламской Республике "необходимо сделать выбор - рисковать попасть под санкции" или "направить свои навыки на труд ради иранского народа".

Иранский режим "продолжает ядерную конфронтацию", отметил госсекретарь США. "Ядерное вымогательство режима приведет к усилению давления на Иран и еще больше изолирует его от международного сообщества", - считает Помпео. По его мнению, "подобные эскалационные действия недопустимы".

Иран начал поэтапно отказываться соблюдать условия ядерной сделки после того, как Вашингтон вышел из СВПД в одностороннем порядке в мае 2018 года и стал ужесточать санкции в отношении Тегерана. Другие участники соглашения, в том числе Германия, Франция и Великобритания, выступали за его сохранение.