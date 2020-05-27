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Евросоюз утвердил упрощение визового режима с Беларусью
18:02 27.05.2020 |
Совет ЕС согласовал заключение двух соглашений с Беларусью: об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Такое решение представители правительств стран Евросоюза приняли в среду, 27 мая, сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Беларусь оба документа ратифицировала еще в апреле . Решение Совета ЕС - последний шаг в утверждении обоих соглашений. Ожидается, что они вступят в силу 1 июля.
"Визовая статистика является доказательством растущей важности отношений между ЕС и Беларусью . В 2019 году количество заявок на шенгенские визы в Беларуси достигло почти 650 тысяч", - заявил Давор Божинович, министр внутренних дел Хорватии, председательствующей сейчас в Совете ЕС.
Как изменятся правила выдачи виз?
Соглашение о визах касается разрешений на краткосрочные поездки, то есть до 90 дней в любой 180-дневный период. Согласно документу, визы будут стоить 35 евро для граждан и Беларуси, и ЕС. От уплаты сбора будут освобождены, в частности, дети до 12 лет, люди с инвалидностью, ученики, студенты, представители организаций гражданского общества.
Все визовые заявки должны будут рассматриваться в течение 10 календарных дней. Если заявка требует дополнительной проверки, этот срок могут увеличить до 30 дней. С другой стороны, его могут уменьшить до двух рабочих дней "в неотложных случаях". Но тогда визовый сбор составит 70 евро.
Как и сейчас, путешествующие должны будут обосновать цель поездки. Но для ряда категорий лиц список необходимых документов сократят. Это коснется, например, бизнесменов, водителей транспорта при международных перевозках, журналистов, людей, едущих с научной или творческой целью. Предусмотрена и возможность выдачи многоразовых виз со сроком действия один год или пять лет.
Реадмиссия между ЕС и Беларусью
Соглашение о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, было одним из условий упрощения визового режима. Согласно ему, Беларусь соглашается принимать своих граждан, если у них нет разрешения пребывать на территории ЕС либо если они такое право утратили. То же самое касается несовершеннолетних детей и супругов таких лиц, если у них нет отдельного разрешения на пребывание в ЕС.
Кроме того, Беларусь будет принимать также граждан третьих государств или лиц без гражданства, у которых нет права пребывать в ЕС, если у них на момент въезда в Евросоюз была виза или разрешение на проживание в Беларуси. То же касается и лиц, незаконно въехавших в ЕС с территории Беларуси.
Государства ЕС несут точно такие же обязательства перед Минском. Переговоры по этим двум соглашениям начались в 2014 году. Их завершили лишь шесть лет спустя, когда документы подписали в январе 2020 года.
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