Финансовые новости
- |
- 26.05.20
- |
- 16:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Несмотря на отказ от карантина, Швецию постиг масштабный кризис, - Bloomberg
08:00 26.05.2020 |
Несмотря на отказ от введения карантина из-за коронавируса, Швецию постиг масштабный экономический кризис. Уровень безработицы в стране без учета сезонных колебаний увеличился до 8,2%, что оказалось выше прогнозов.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, в дальнейшем этот показатель может возрасти до 17%, если уровень спроса на товары и услуги в стране не вернется к прежним показателям.
Также в стране могут в ближайшее время значительно упростить процедуру увольнения сотрудников. Эта инициатива вызвало сильное недовольство у оппозиции и профсоюзов. Некоторые партии заявили о готовности вынести вотум недоверия кабмину в случае ее принятия.
На сегодняшний день в стране зафиксировано более 34 тыс. случаев заражения коронавирусом, погибли свыше 4 тыс. пациентов. Эти показатели существенно превышают аналогичные данные из других скандинавских стран - Норвегии, Дании и Финляндии.
Напомним, главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл считает, что в стране единичные случаи коронавируса были еще в ноябре прошлого года.
Как известно, правительство Швеции не стало вводить режим самоизоляции в стране в связи с пандемией коронавируса, поскольку это может повредить здоровью человека.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Правительственный офис по евроинтеграции уже 8 месяцев работает без руководителя
|Друзьям – все, врагам – закон. Почему Зеленский боится уволить Баканова
|Строители проводят всевозможные акции и дают скидки на жилье, но они не сильно помогают
|Курс доллара могут раскачать на слухах о проблемах с МВФ и эмиссии гривны
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Газпром» полностью остановил транзит газа через Польшу
|Китай уже потратил на поддержку экономики $826,7 млрд, НБК будет активнее помогать малому бизнесу
|Несмотря на отказ от карантина, Швецию постиг масштабный кризис, - Bloomberg
|Руки прочь от Гонконга. Трамп собирает антикитайскую коалицию
|В Евросоюзе опасаются скупки Китаем европейских компаний
|BofA ожидает падения мирового ВВП на 4,2% в 2020г
Это интересно
|Установлен новый рекорд скорости передачи данных по обычному оптоволокну — 44,2 Тбит/с
|Годовой доход Alibaba Group приблизился к 72 млрд долларов, за год увеличившись на 35%
|Первый электрокар Mazda оказался дешевле конкурентов
|BMW X8 M может стать полностью самостоятельной моделью
|Как пылесосный магнат потерял полмиллиарда, создавая «убийцу Теслы»
|Samsung представила смартфон Galaxy S20 Tactical Edition для американских военных
|Новая Toyota Venza стала близнецом кроссовера Harrier