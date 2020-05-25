Руки прочь от Гонконга. Трамп собирает антикитайскую коалицию

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Соединенные Штаты, судя по всему, сознательно идут на эскалацию в отношениях с Китаем.

Тысячи жителей Гонконга в воскресенье, 24 мая, снова вышли на улицы, продолжив протестную тенденцию против политики и действий Пекина. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, собравшихся в коммерческом сердце города - районе Козуэй Бэй. Были задержаны, по меньшей мере, 180 человек.

В этот раз гонконгский "майдан" собрался в связи с внесением 22 мая в повестку третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва скандального законопроекта.

Закон предоставляет Пекину право применять китайские законы в автономном Гонконге, создавать там учреждения, а также запрещает сепаратизм и иностранное вмешательство в дела территории, т.е. в совокупности - закон является прелюдией оккупации с еще более масштабными репрессиями и преследованиями.

Гонконгские продемократические политические силы и движения уже выступили единым фронтом против данного закона.

Их также поддержала Великобритания, чьей колонией Гонконг был до 1997 г., когда в рамках заключенного в 1984 г. соглашения между Лондоном и Пекином городу была предоставлена широкая автономия по принципу "одна страна, две системы" сроком до 2047 г.

В ответ на действия Поднебесной Лондон по сути сформировал коалицию британской Короны - свою обеспокоенность выразили в совместном заявлении главы министерств иностранных дел Британии, Австралии и Канады.

Активно включился в процесс и последний британский губернатор Гонконга - Крисс Паттен, возглавивший группу из 204 депутатов и политиков со всего мира, которая выступает против данного закона.

При этом Паттен, считающий сей нормативно-правовой акт КНР "предательством" гонконгцев Китаем и "новой китайской диктатурой", подчеркнул в интервью The Times, что Лондон несет "моральную, экономическую и правовую ответственность" за ситуацию в Гонконге.

В скором времени можно ожидать от Британии более конкретных действий, а не только декларации с осуждением, что ознаменует старт геополитической войны с Пекином.

Ее фронтменом же, очевидно, будут Соединенные Штаты.

Так, госсекретарь США Майк Помпео окрестил закон "колоколом, бьющим по широкой автономии" и пообещал реакцию со стороны США.

Какую? Свет пролили советники американского президента Дональда Трампа по экономически вопросам Кевин Хассетт и по нацбезопасности Роберт О'Брайен. Оба подчеркнули, что действия Пекина повлекут за собой потерю особого статуса Гонконга - он более не будет финансовым центром Азии.

По словам О'Брайена, бизнес покинет Гонконг, поскольку с захватом его коммунистическим Китаем там не будет "верховенства права, свободного предпринимательства, капиталистической системы, демократии и выборов в местные законодательные органы".

Тезис Белого дома прост - с принятием закона, нарушающего двустороннее соглашение, жителям Гонконга придется несладко, но экономические последствия для Китая будут еще хуже.

Подтверждением справедливости прогнозов советников Трампа является фиксируемое с пятницы падение азиатских рынков. Так, гонконгский индекс HSI 22 мая обвалился на 5,5%, а в понедельник утром продолжил падать - на 0,4%.

Рост напряжения между США и Китаем вокруг ситуации в Гонконге в целом негативно отразился на рынках Азии. К примеру, MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился на 0,1% после роста, наблюдавшегося ранее; а китайский CSI300 - на 0,2%.

Вслед за СССР

Соединенные Штаты, судя по всему, сознательно идут на эскалацию в отношениях с Китаем, в том числе, накануне президентских выборов, шанс победить в которых для Трампа снижается из-за провалов в борьбе с коронавирусом.

Потому сейчас Вашингтон переносит акценты на Китай. И не только как на страну, на которой лежит ответственность за пандемию, но и как на известного попирателя прав человека и т.д. Отсюда и провокации, которые вынудят Пекин допустить ошибку, а США - нанести мощный удар сразу по всем фронтам.

И Вашингтон не ограничился лишь угрозами. Также в пятницу Министерство торговли США объявило о введении новых санкций в отношении Китая.

В этот раз в "черный список" отправляют 33 компании и госучреждения КНР, включая передовые научные лаборатории. Санкции - это запрет на экспорт технологий из США фигурантам списка, среди которых Qihoo 360 (кибербезопасность), Cloudminds Inc. (робототехника и искусственный интеллект), Институт судебной экспертизы при министерстве общественной безопасности Китая и компании, которые разрабатывают софт и оборудование для распознавания лиц (применяемого для притеснения уйгуров), а также институты, которые заняты в сфере разработки лазерных и прочих технологий.

А это уже больно. Сокращать технологическое отставание от США ускоренными темпами Китай еще неспособен. Частично "дыра" закрывалась за счет промышленного шпионажа, но Штаты с 2018 г. планомерно наращивают виртуальную мышечную массу; а частично - за счет старого доброго экспорта. Теперь же и этот путь закрыт.

Помимо трудностей для тотальной системы слежки за согражданами, санкции Вашингтона затрагивают и оборонную сферу КНР. Оторвав Пекин от своей технологической кормушки, Штаты могут существенно замедлить китайские разработки. Тем более что Поднебесная может похвастать своим истребителем пятого поколения J-20. Пусть оборудование не вполне соответствует критериям "пятого поколения", китайский истребитель все же точно опережает хваленный российский Су-57, все еще не получивший новый двигатель.

Общий же рост напряжения по нескольким фронтам, в том числе, в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, где у Пекина имеются территориальные споры едва ли не со всеми соседями, подталкивает Китай к наращиванию военной мощи.

Точнее будет сказать, что это Вашингтон, подогревающий эскалацию на среднем огне, может достать с дальней полки советский шаблон и по нему втянуть в гонку вооружений уже Китай, а после нею же его опрокинуть навзничь. Пользуясь, к слову тем, что экономика Китая замедляется.

Кстати, решение китайского правительства отказаться от цели по росту экономики на 2020 г. и выпуск специальных гособлигаций на сумму $140 млрд для поддержки регионов и компаний, обвалило стоимость нефти 22 мая: Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 5,8%.

У Соединенных Штатов "жирка", даже несмотря на проблемы в экономике, все же поболе, чем у Китая, а значит и обвал китайской экономики в результате новой гонки вооружений - вполне достижимая цель.

К тому же, Дональд Трамп не снимает еще с повестки дня такой механизм влияния/давления Китая, как наличие у него американских гособлигаций на сумму $1,2 трлн, продажей которых, следовательно, и ударом по экономике Штатов, спорадически Пекин, да и Москва за компанию, пугал Вашингтон.

Но. Во-первых, именно что пугал, потому как прими Китай такое решение, он создаст турбулентность на мировых рынках - то есть, выстрелит себе в ногу.

Во-вторых, как The Washington Post в конце апреля со ссылкой на свои источники писала, что хозяин Овального кабинета и его советники, стремясь наказать Пекин за коронавирус (и не только) работают, среди прочего над отказом платить Китаю в рамках своих долговых обязательств. Т.е. над дефолтом. Но не полноценным - скорее всего в Белом доме могут обдумывать вариант с частичным дефолтом, когда американские банки могут заморозить выплаты китайскому правительству. При этом других кредиторов решение Вашингтона не коснется, а значит это как бы и не дефолт вовсе.

Тайваньский фронт

И в заключение вишенка на торте - Тайвань как еще один фронт давления на Китай. И опять-таки в контексте гонки вооружений.

Администрация Барака Обамы, заметим, в свое время, не желая дергать дракона за усы, не проявляла энтузиазма в вопросах продажи оружия Тайваню. Порой даже отказывалась или замораживала поставки. Например, тех же F-35.

Трамп же придерживается абсолютно иного подхода. И накануне, 20 мая, Госдепартамент дал добро на продажу Тайбею 18 торпед MK-48 Mod6 AT на сумму $180 млн по случаю инаугурации нового-старого президента Цай Инвэнь.

Цай известна своей антикитайской позицией, и с огромным перевесом выиграла январские выборы у прокитайского кандидата. При этом на острове наблюдается рост устойчивого неприятия Китая как такового. Тайбей даже подумывает исключить из названия государства "Китайская республика", тем самым демонстрируя фактически завершенный процесс формирования тайваньского национализма.

Естественно Китай, мягко говоря, не в восторге ни от поставок американского оружия, ни от политики Цай и социально-экономических тенденций на Тайване, которая при поддержке Белого дома, по сути, уже пошла на открытую конфронтацию с Китаем в вопросе Гонконга.

Президент Тайваня, реагируя на разгон демонстрантов в воскресенье, в тот же день заявила, что Тайбей будет "еще более активно" предоставлять жителям Гонконга всю "необходимую помощь".

Таким образом у Китая в одночасье возникли воспаления сразу в нескольких местах. И их будет становиться все больше. В особенности, если будет принят скандальный закон, и если рейтинги Трампа продолжат снижаться.