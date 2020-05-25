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Аргентина столкнулась с дефолтом в девятый раз в своей истории
08:51 25.05.2020 |
Аргентина в ночь на субботу, 23 мая, оказалась в состоянии технического дефолта, после истечения срока выплаты около 500 млн долларов США в виде процентов по трем выпускам государственных облигаций. Это девятый дефолт в аргентинской истории.
Министерство экономики 21 мая до 2 июня продлило срок действия предложения о реструктуризации внешнего долга страны на сумму 66 млрд долларов. Среди прочего, предложение включает списание около двух третей выплат и трехлетнюю отсрочку, в то время как кредиторы готовы лишь на однолетний мораторий.
Власти южноамериканской страны продолжают вести с кредиторами переговоры о реструктуризации, подчеркнул министр экономики Мартин Гусман. По его словам, "все стороны за столом хотят разрешить" ситуацию. Гусман объяснил предложение тем, что во времена пандемии COVID-19 республика не может направлять на купонные выплаты по гособлигациям 20 процентов доходов государственного бюджета.
Международный валютный фонд ранее назвал "неприемлемой" долговую нагрузку Аргентины. Общий долг страны по состоянию на конец 2019 года составлял около 323 млрд долларов США.
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