За два месяца пандемии 25 самых богатых людей мира заработали еще $255 миллиардов - Forbes

Миллиардеры из списка 25 богатейших людей мира суммарно заработали 255 миллиарда долларов за два месяца пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Forbes.

«Общее состояние двадцати пяти самых богатых людей в списке мировых миллиардеров Forbes стало на 255 миллиардов долларов больше, чем когда фондовый рынок США 23 марта достиг среднего пандемического минимума», - говорится в сообщении.

Больше всех за эти два месяца заработал основатель Facebook Марк Цукерберг, его состояние увеличилось на 31,4 млрд - до 86,5 млрд долларов.

Вторым по прибыли является основатель и руководитель торговой онлайн-площадки Amazon, самый богатый человек в мире по версии Forbes, Джефф Безос. Он заработал 29,9 млрд долларов, увеличив свое состояние до 146,9 млрд долларов.

Третьим стал глава Reliance Industries Limited Мукеш Амбани, он увеличил свое состояние почти на 20 млрд долларов.

Изменения размера состояния миллиардеров оценивались с 23 марта по 22 мая.

Как сообщалось, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что последствия пандемии уже вызвали начало рецессии для глобальной экономики. По данным доклада ООН, более всего от кризисной ситуации из-за пандемии пострадают фермеры, малые и средние предприятия, самозанятые граждане.