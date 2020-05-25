Танкер с бензином прибыл из Ирана в Венесуэлу

Первый из пяти танкеров с бензином в воскресенье, 24 мая, прибыл из Ирана в Венесуэлу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv Eikon.

Ранее министр нефтяной промышленности Венесуэлы Тарек Эль-Айссами приветствовал скорое прибытие кораблей из Ирана. Венесуэльское государственное телевидение показало, как военный корабль и самолет готовятся встречать танкеры.

Пять танкеров перевозят из Ирана в Венесуэлу в общей сложности около 1,5 млн баррелей бензина. В отношении обеих стран действуют санкции США. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены препятствовать доставке горючего в Венесуэлу и могут ввести штрафные меры против экипажей судов.