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Танкер с бензином прибыл из Ирана в Венесуэлу
08:42 25.05.2020 |
Первый из пяти танкеров с бензином в воскресенье, 24 мая, прибыл из Ирана в Венесуэлу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv Eikon.
Ранее министр нефтяной промышленности Венесуэлы Тарек Эль-Айссами приветствовал скорое прибытие кораблей из Ирана. Венесуэльское государственное телевидение показало, как военный корабль и самолет готовятся встречать танкеры.
Пять танкеров перевозят из Ирана в Венесуэлу в общей сложности около 1,5 млн баррелей бензина. В отношении обеих стран действуют санкции США. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены препятствовать доставке горючего в Венесуэлу и могут ввести штрафные меры против экипажей судов.
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