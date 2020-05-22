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США выйдут из договора об открытом небе из-за России
14:04 22.05.2020 |
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты выйдут из Договора об открытом небе, и заявил, что такое решение его заставила принять Россия.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
"Россия не придерживалась договора, поэтому пока они не соблюдают - мы выйдем", - сказал Трамп журналистам.
Договор 1992 года позволяет 34 государствам-членам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга. Решение Трампа может повлиять на способность американских военных вести воздушное наблюдение за Россией и другими странами-членами.
Трамп считает, что выход США заставит Москву вернуться за стол переговоров.
"Есть шанс, что мы можем заключить новое соглашение или сделать что-то, чтобы восстановить это соглашение", - сказал Трамп.
Он также отрицал, что выход США увеличит напряженность в отношениях с Россией. "Нет, я думаю, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией", - сказал президент США.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты полностью выйдут из договора через шесть месяцев, добавив, что "мы можем, однако, пересмотреть наш выход, если Россия вернется к полному соблюдению договора".
В августе 2019 года США официально вышли из Договора о ядерных силах средней дальности с Россией, положив конец эпохальному пакту о контроле над вооружениями, что ограничивал разработку ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.
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