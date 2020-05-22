Китай намерен выполнять условия торгового соглашения с США - премьер

"Китай стремится к укреплению торгово-экономического сотрудничества со всеми странами для достижения взаимной выгоды", - сказал он, выступая с докладом на сессии ВСНП.
В качестве одной из задач Ли Кэцян назвал "совместную реализацию первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем".
В ходе доклада премьер также отметил, что Китай намерен "содействовать либерализации торговли и инвестиций, решительно поддерживать многостороннюю торговую систему и активно участвовать в реформах ВТО".
Необходимо приложить усилия к "подписанию регионального соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве и продвижению переговоров о свободной торговле стран, таких как Китай, Япония и Корея", добавил Ли Кэцян.