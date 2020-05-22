Китай намерен выполнять условия торгового соглашения с США - премьер

Одной из важнейших задач в области социально-экономического развития Китая в текущем году является активное развитие внешнеэкономического сотрудничества, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Китай стремится к укреплению торгово-экономического сотрудничества со всеми странами для достижения взаимной выгоды", - сказал он, выступая с докладом на сессии ВСНП.

В качестве одной из задач Ли Кэцян назвал "совместную реализацию первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем".

В ходе доклада премьер также отметил, что Китай намерен "содействовать либерализации торговли и инвестиций, решительно поддерживать многостороннюю торговую систему и активно участвовать в реформах ВТО".

Необходимо приложить усилия к "подписанию регионального соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве и продвижению переговоров о свободной торговле стран, таких как Китай, Япония и Корея", добавил Ли Кэцян.