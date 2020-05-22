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Китай не будет ставить цель для темпов роста ВВП в 2020 году впервые с 1994 года
08:49 22.05.2020 |
Китай не станет устанавливать целевой показатель для темпов роста ВВП на 2020 год из-за последствий эпидемии коронавируса для экономики страны, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе выступления на открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
Такое происходит впервые с 1994 года, когда Пекин начал устанавливать целевой показатель роста ВВП.
В 2019 году китайская экономика выросла на 6,1% - минимальными темпами почти за тридцать лет при целевом показателе правительства КНР в 6-6,5%.
Ли Кэцян сообщил в пятницу, что решение не устанавливать целевой показатель увеличения ВВП на текущий год связано с тем, что "страна сталкивается с факторами, влияние которых трудно предсказать", в том числе, последствия коронавируса, а также неопределенность в торговой сфере.
Он отметил при этом, что "отсутствие целевого показателя позволит нам сконцентрироваться на обеспечении стабильности и безопасности.
Отказ от цели по ВВП освобождает правительство от необходимости чрезмерного наращивания стимулов, которые требовались бы в том случае, если бы оно пыталось добиться поставленной цели, говорят эксперты. Это также является негативным фактором для всего мира, учитывая, что Китай долгое время являлся главным двигателем роста мировой экономики.
В первом квартале 2020 года китайский ВВП упал впервые более чем за 40 лет - на 6,8% в годовом выражении.
Пекин, однако, дал понять, что будет увеличивать расходы и вводить стимулирующие меры, чтобы помочь экономике восстановиться после эпидемии коронавируса. Минфин КНР в пятницу заявил, что дефицит бюджета в этом году составит более 3,6% ВВП по сравнению с 2,8% ВВП годом ранее. Традиционно лимит дефицита бюджета КНР составлял 3% ВВП.
Ли Кэцян заявил в своем докладе, что власти КНР намерены создать 9 млн новых рабочих мест в стране в этом году. В 2019 году планировалось создание 11 млн новых рабочих мест, и, согласно официальным данным, эта цель была превышена - было создано порядка 13,52 млн рабочих мест.
Он отметил, что правительство рассчитывает удержать безработицу на уровне не выше 6% (5,5% годом ранее), а инфляцию - около 3,5% (3% годом ранее).
Безработица в стране достигла рекордных 6,2% в феврале этого года, а к апрелю опустилась до 6%. Инфляция в апреле составила 3,3% в годовом выражении и была минимальной с сентября 2019 года.
Проведение сессии ВСНП было отложено почти на три месяца в связи с коронавирусом.
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