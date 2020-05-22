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США выделили 1,2 млрд долларов на вакцину от коронавируса из Великобритании
23:19 21.05.2020 |
США выделили фармацевтической компании AstraZeneca 1,2 млрд долларов на разработку вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, сообщили министерство здравоохранения США и британско-шведский концерн в четверг, 21 мая. Эти деньги позволят ускорить разработку вакцины и обеспечить поставку миллионов доз препарата в США.
Вакцина, разрабатываемая AstraZeneca, находится еще в тестовой стадии. По заявлению концерна, компания располагает мощностями для производства одного миллиарда доз вакцины и ищет покупателей. AstraZeneca уже заручилась обещаниями на закупку у нее не менее 400 млн доз. Вакцина разрабатывается специалистами из Оксфордского университета.
В Великобритании первые испытания вакцины AstraZeneca начались в апреле. Согласно планам, компания обеспечит поставки в Соединенное Королевство уже в сентябре. В США запуск поставок запланирован на позднюю осень. Антикоронавирусная вакцина AstraZeneca - лишь одна из многих, которые в настоящее время тестируются во всем мире.
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