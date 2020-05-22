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Италия откроет все аэропорты с 3 июня
16:56 21.05.2020 |
Италия с 3 июня позволит открыться всем аэропортам страны, часть из которых была закрыта из-за пандемии коронавируса в марте.
Об этом в среду заявила министр транспорта страны Паола де Мишеле, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.
"С 3 июня можно будет продолжить открытие всех аэропортов, когда снова будут разрешены межрегиональные и международные перевозки, а ограничения на общественный транспорт исчезнут", - сказала она.
Мишеле выступила с заявлением после того, как в субботу итальянское правительство объявило, что позволит туристам из ЕС въезжать в страну с этой даты. Для тех, кто пересекает границу, больше не будет обязательного карантина на 14 дней.
Италия, первая европейская страна, пострадавшая от пандемии коронавируса, закрыла некоторые аэропорты, включая аэропорт Линате в Милане, 12 марта.
Другие аэропорты продолжили работать, но с ограничениями. Это, например, римский Фьюмичино, миланский Мальпенса и аэропорты Болонье, Палермо, Бари и Турин.
Как известно, до 15 июня действует запрет на въезд в страны Шенгена для граждан Украины и других государств, не являющихся членами ЕС, кроме ряда исключений для проживающих, работает в соответствующих государствах и тому подобное. Пока неизвестно, будет ли этот запрет возобновлена.
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