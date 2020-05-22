Евросоюз представил план по поддержке биоразнообразия

Еврокомиссия в среду, 20 мая, представила план по поддержке биологического разнообразия. Он содержит две дополняющие друг друга стратегии, цель которых - улучшить охрану земли и водного пространства, восстановить поврежденные экосистемы, а также доказать, что Евросоюз может быть лидером в том, что касается защиты биоразнообразия и устойчивой работы продовольственных цепочек, отмечается в сообщении Еврокомиссии.

Так, в рамках первой стратегии предлагается реализовать до 2030 года такие меры, как превращение в охранные зоны не менее 30% всех земельных и морских ресурсов в Европе. При этом планируется разнообразить ландшафт не менее 10% сельскохозяйственных угодий. Всего на меры по увеличению биоразнообразия предполагается ежегодно выделять по 20 млрд евро - из бюджета ЕС, а также национальных бюджетов и частных средств.

Вторая стратегия включает меры по улучшению качества продуктов питания и устойчивой работы продовольственных цепочек. В частности, планируется довести до 25% долю сельскохозяйственных земель, используемых в соответствии с экологическими стандартами, а также к 2030 году посадить в Европе 3 миллиарда деревьев.