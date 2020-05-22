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Гонконг вышел из тройки главных мировых площадок для IPO
16:43 21.05.2020 |
Гонконг больше не входит в тройку наиболее популярных в мире площадок для первичного публичного размещения акций (IPO), впервые за последние шесть лет утратив лидирующие позиции на фоне слабой активности в сфере листинга с начала 2020 года, пишет Bloomberg.
По данным агентства, компании в этом году привлекли лишь $3,2 млрд за счет размещения акций на Гонконгской фондовой бирже, сдвинув ее на пятое место по объему привлеченных от IPO средств и оставив позади бирж Шэньчжэня и Нью-Йорка.
В лидерах оказалась Шанхайская фондовая биржа - объем средств, привлеченных с начала года, составил почти $14 млрд. Такие результаты, в частности, обусловлены IPO на $4,3 млрд, проведенным Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co. Ltd. (BSHSR), оператором высокоскоростной железной дороги Пекин-Шанхай, в январе.
Порядка $11,6 млрд было привлечено в ходе размещений на Нью-Йоркской фондовой бирже и $8,1 млрд - на Nasdaq, тогда как Шэньчжэньская фондовая биржа занимает четвертое место с IPO на $3,4 млрд.
В прошлом году биржа Гонконга находилась на первом месте в мире, сумев привлечь более $40 млрд. С 2015 года она всегда была самым популярной площадкой для проведения IPO, за исключением 2017 года, когда она оказалась на третьем месте с $16 млрд привлеченных средств, свидетельствуют данные Bloomberg.
Однако агентство отмечает, что впереди еще больше половины года, в течение которых Гонконг может восстановить позиции, учитывая целый ряд готовящихся крупных размещений, включая вторичный листинг JD.com Inc. и NetEase Inc.
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