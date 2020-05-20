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Лондон хочет отказаться от тарифов на 60 процентов импорта
08:32 20.05.2020 |
Великобритания хочет отказаться от ввозных тарифов на целый ряд товаров по завершении переходной фазы после "Брекзита". Новые правила как ожидается, вступят в силу в январе 2021 года и придут на смену действующей системе пошлин с ЕС. Об этом во вторник, 19 мая, сообщила британский министр внешней торговли Элизабет Трасс.
Так, планируется отказаться от обложения ввоза посудомоечных машин, холодильников, ряда наименований пищевой продукции, включая какао. В общей сложности речь идет об отмене пошлин на 60 процентов импортируемых товаров.
"Впервые за 50 лет мы в состоянии установить собственную таможенную систему, адаптированную к британской экономике", - отметила Трасс.
Вместе с тем тарифы на импортируемую автопродукцию останутся на нынешнем уровне в 10 процентов.
Переговоры с Брюсселем зашли в тупик
На минувшей неделе стало известно, что переговоры Великобритании и ЕС, касающиеся выстраивания взаимоотношений после "Брекзита", зашли в тупик. Главный переговорщик ЕС по "Брекзиту" Мишель Барнье заявил, что он "разочарован" отсутствием стремления со стороны Великобритании завершить диалог, и обвинил Лондон в том, что тот ищет выгоды от доступа к единому рынку ЕС, не желая при этом брать на себя сопутствующие обязанности.
Великобритания официально вышла из состава ЕС 31 января 2020 года, спустя 43 месяца после того, как на референдуме 2016 года победу одержали сторонники "Брекзита".
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