Ментол под запретом. В Европе больше нельзя купить сигареты с характерным вкусом

Со среды в Британии и странах Евросоюза вводится запрет на продажу ментоловых сигарет. Вообще-то соответствующий закон запрещает все сигареты с характерным вкусом, но поскольку большинство ароматизированных сигарет на рынке - ментоловые, запрет назвали именно так.

Помимо сигарет с различными вкусами, с полок магазинов исчезнут фильтры, бумага и капсулы, содержащие ароматизаторы. В Британии также нельзя будет купить тонкие сигареты. Чиновники рассчитывают, что новая мера поможет сократить число молодых курильщиков.

Почему именно ментоловые?

Как работает большинство сигарет с ментолом? Часто внутри фильтра помещается капсула, которая ломается при нажатии, меняя вкус. Или же сам фильтр пропитан ментоловым маслом, которое придает аромат.

Ментол впервые начали добавлять в сигаретные фильтры в 1920-х годах: производители утверждали, что такие сигареты более безопасны для здоровья курильщиков, а рекламу своей продукции строили вокруг картинок природы, прохладной весны и воды.

Это должно было дать покупателям ощущение свежести от курения. При этом целью были именно начинающие курильщики или люди, имеющие проблемы со здоровьем.

На самом деле по своему воздействию на организм сигареты с различными вкусами никак не отличаются от обычных и все так же способствуют развитию рака и заболеваний сердца и сосудов.

И все же многочисленные опросы, проведенные в разных странах, говорят, что молодые люди часто уверены, что ментоловые сигареты менее опасны.

При вдохе ментоловый аромат маскирует запах дыма. Кроме того, ментол обладает охлаждающим эффектом и может уменьшить кашель и неприятные ощущения в горле, которые возникают у многих курильщиков.

Врачи считают, что именно поэтому молодежь верит в меньший вред ментоловых сигарет. А исследования показывают, что по этой причине молодые люди чаще всего покупают ментоловые сигареты.

На самом же деле курильщики часто вдыхают такой дым более глубоко, дольше задерживают его в легких и подвергают себя еще большей опасности.

Кроме того, если человек впервые пробует курить и выбирает ароматизированные сигареты, у него намного больше шансов выработать привычку и стать зависимым от никотина, чем у тех, кто пробует сигареты без вкусовых добавок.

"Охлаждающее и анестезирующее воздействие ментола маскирует краткосрочные негативные физиологические эффекты от курения, такие как боль в горле, жжение и кашель. Это обеспечивает поверхностное облегчение, а также психологическую уверенность, что такие сигареты менее опасны для здоровья. Если бы эти физиологические проявления не были замаскированы, у курильщиков была бы более сильная мотивация бросить", - замечает доктор Стейси Андерсон из Университета Сан-Франциско.

Более того, курильщики ментоловых сигарет в среднем курят больше остальных и реже хотят бросить. Проблема в том, что бросить курить сигареты с ментолом оказывается для многих сложнее, чем в других случаях: основная причина - тот самый более приятный вкус.

Американская исследовательская компания проводила опрос среди людей, которые хотели бы бросить курить: из любителей ментоловых сигарет не смогли расстаться с привычкой 69% опрошенных, в то время как среди курящих сигареты без добавок таких 54% .

В Британии в последние годы доля ароматизированных сигарет все время растет. В 2010 году ментоловые сигареты составляли 7% рынка, а в 2013 - уже 8,5%.

Формально закон о запрете продажи ароматизированных сигарет был принят еще в 2016 году, то есть до брексита, но Британия решила признать его актуальным, поэтому, как и во всех странах ЕС, он вступает в силу 20 мая.

"Из-за ментоловых сигарет подростки чаще начинают курить и становятся зависимыми. Запрет на продажу позволит уберечь их от этого, а курильщикам станет проще бросить эту пагубную привычку", - уверена Дебора Арнотт из организации Action on Smoking and Health.

Канада бросает курить, а испанцы не хотят отказываться от ментола

1 октября 2017 года продажу ментоловых сигарет полностью запретила Канада. Эксперты Центра по контролю и исследованиям табачной продукции с самого начала запрета следили за ситуацией в стране и в июне прошлого года опубликовали свои выводы.

Эксперты пришли к выводу, что запрет на ментоловые сигареты привел к тому, что спустя год после вступления закона в силу большое число людей отказалось от курения совсем или начало предпринимать активные попытки бросить.

"Даже несмотря на то, что курильщики ментоловых сигарет более зависимы от никотина, и среди них низкий процент отказов от курения, после введения запрета в Канаде этот процент значительно вырос, что оказало огромное влияние на здоровье населения в Канаде", - говорится в исследовании.

63% людей, которые до этого ежедневно курили ментоловые сигареты, попытались бросить курить после принятия закона, а 24% удалось полностью отказаться от никотина.

Эти цифры не слишком впечатлили испанцев, которые, по сообщениям СМИ, жестко выступили против запрета на ментоловые сигареты.

По данным министерства здравоохранения страны, 34% испанцев в возрасте от 15 до 64 лет курят ежедневно. При этом ментоловые сигареты - регулярно или изредка - покупают около 350 тыс. испанцев.

Правительство Испании с 20 мая приравнивает продажу ментоловых сигарет к серьезному преступлению - нарушителям грозит штраф до 10 тысяч евро.

Еще одним серьезным противником закона был бывший канцлер Германии Гельмут Шмидт, известный своей любовью к ментоловым сигаретам.

В 2013 году, когда меры по ограничению продажи сигарет только обсуждались в Европарламенте, 94-летний Шмидт, по сообщениям СМИ, купил не менее 200 блоков, потратив на это около 6 тыс. фунтов.

Журналисты подсчитали, что этого запаса экс-канцлеру должно было хватить на три года. Но до введения запрета Шмидт не дожил - он умер в 2015 году.

Перед вступлением в силу европейского запрета производитель сигарет Philip Morris провел опрос и узнал, что около 220 тыс. человек в Британии, которых затрагивает новый закон, готовы бросить курить.

Philip Morris, British American Tobacco и Japan Tobacco пытались оспорить этот закон, но проиграли в суде.