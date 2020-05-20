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Конституционный суд ФРГ запретил разведке следить без повода за интернет-коммуникацией
19:08 19.05.2020 |
Федеральная разведывательная служба Германии (BND) не имеет права отслеживать информационные потоки в иностранных государствах без конкретного повода. Вступившая в начале 2017 года в силу поправка о полномочиях службы внешней разведки ФРГ не соответствует Основному закону, постановил во вторник, 19 мая, Федеральный конституционный суд Германии в Карлсруэ.
По его мнению, в своей нынешней форме закон о Федеральной разведывательной службе нарушает тайну телекоммуникационной связи и свободу СМИ. Речь идет о стратегической разведке средствами связи за границей. При этом сотрудники BND без конкретных поводов проверяют большие информационные потоки на предмет интересной для спецслужбы информации. Полученные данные оцениваются и с точки зрения интереса для спецслужб стран-партнеров и передаются им. Права на подобный контроль за коммуникацией граждан Германии у BND нет, а правовая основа для такой деятельности в отношении иностранцев появилось у спецслужбы только в 2017 году с вступлением действия новой редакции закона.
До конца 2021 года необходимо изменить закон
Положения о наблюдении за интернет-коммуникацией граждан иностранных государств за границей должны быть переработаны самое позднее до 31 декабря 2021 года, заявил при оглашении решения вице-председатель суда Штефан Харбарт (Stephan Harbarth).
Кроме того, в законе необходимо пересмотреть положения о сотрудничестве BND с иностранными разведслужбами, а также правила сбора и обработки данных, говорится в решении. Таким образом, суд в Карлсруэ поддержал конституционную жалобу немецких и иностранных журналистов, а также правозащитной организации "Репортеры без границ" и впервые принял решение о том, что BND подпадает под действие Основного закона и в том случае, когда ведет наблюдение за иностранцами в других государствах.
Иск журналистов и правозащитников в Карлсруэ
"Репортеры без границ" и несколько других общественных организаций в январе 2018 года обратились в Федеральный конституционный суд, заявив, что новая редакция закона о BND позволяет разведслужбе "практически беспрепятственно следить за журналистами за границей и делиться информацией с другими спецслужбами".
Истцы, в число которых входила азербайджанская журналистка, лауреат альтернативной Нобелевской премии Хадиджа Исмаилова, также указали, что закон предполагает различные виды слежки в зависимости от национальности граждан. Они потребовали внесения в закон изменений, после которых он будет соответствовать конституции ФРГ.
Новая редакция закона о BND была принята в октябре 2016 года по инициативе правительства ФРГ и вступила в силу в начале 2017 года. Необходимость в поправках появилась после скандала вокруг роли немецкой разведки в истории с Агентством национальной безопасности (АНБ) США, получившей огласку благодаря Эдварду Сноудену. Еще перед принятием закона критики указывали, что он фактически легализует спорную практику слежки немецкой спецслужбы.
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