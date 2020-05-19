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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Пандемия обрушила автомобильные рынки в Европе

13:35 19.05.2020 |

Мир

 

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 привела к масштабному обрушению европейских автомобильных рынков. В апреле в сравнении с тем же месяцем 2019 года продажи новых легковых автомобилей в ЕС снизились на 76,3 процента, сообщила Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA) во вторник, 19 мая, в Брюсселе.

По ее данным, это - самый сильный месячный спад за все время ведения подобной статистики. За четыре первых месяца 2020 года показатель продаж снизился на 38,5 процента. В статистику включены страны ЕС, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания.

Почти полная остановка продаж в Италии, Испании и Великобритании

При этом наиболее сильно упали продажи новых автомобилей в европейских странах, особенно пострадавших от пандемии и принявших наиболее строгие меры в борьбе с распространением коронавируса - в Италии (97,6 процента), Испании (96,5 процента), Бельгии (90,1 процента), Франции (88,8 процента), Ирландии (96,1 процента), а также Великобритании (97,3 процента). В Германии продажи автомобилей в апреле снизились на 61,1 процента.

Причиной обрушения автомобильного рынка стала практически полная остановка производства на несколько недель, а также закрытие дилерских центров из-за локдауна, отмечает ACEA.
По материалам: Deutsche Welle
 

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