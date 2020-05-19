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Германия планирует отменить предупреждения о путешествиях в середине июня
08:27 19.05.2020 |
Германия рассчитывает отменить глобальное предупреждение о путешествиях для своих граждан в середине июня.
Об этом заявил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
Маас заявил после видеоконференции с коллегами из Болгарии, Греции, Италии, Хорватии, Мальты, Австрии, Португалии, Словении, Испании и Кипра, что предупреждение о поездках может быть заменено информацией о путешествиях, касающихся конкретной страны, с 15 июня.
Однако, по его словам, пока рано говорить, в каких странах можно будет провести летние каникулы. Министр отметил, что в любом случае не следует ожидать быстрого возвращения к путешествиям, как это было до вспышки пандемии коронавируса.
Напомним, Италия анонсировала открытие своих границ с 3 июня, а Испания рассчитывает вновь открыть границы для путешественников ориентировочно в конце июня, после того как будет полностью отменен карантин.
Внешние европейские границы остаются закрытыми по крайней мере до 15 июня. В середине следующего месяца Европейская комиссия решит, отменять или продолжать блокирование.
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