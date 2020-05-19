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Словакия со среды открывает ТРЦ, кинотеатры и спортзалы
08:24 19.05.2020 |
Словакия, учитывая положительную эпидемиологическую ситуацию, с 20 мая переходит к четвертой фазе ослабления коронавирусных ограничений.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.
По состоянию на понедельник число тех, кто выздоровел, в Словакии значительно превышает число новых случаев заражения. За выходные только два человека заразились коронавирусом, при этом положительные показатели наблюдаются уже несколько недель, когда суточные показатели редко превышают 10 новых случаев.
Премьер Игорь Матович отметил, что ситуация не ухудшилась с открытием ресторанов, магазинов и салонов красоты две недели назад, поэтому с 20 мая страна может перейти к четвертой фазе послабления.
Со среды заработают театры и кинотеатры при условии нахождения в них не более 100 человек.
Также разрешается возобновление работы ТРЦ, независимо от их размера. Правда, детские комнаты в ТРЦ и в дальнейшем будут закрыты и будут действовать ограничения на количество покупателей, которые могут одновременно находиться в одном магазине.
Также правительство разрешило возобновить работу бассейнов и спортзалов, но только для спортивных клубов.
Ресторанам со среды позволят пускать посетителей не только на террасы, но и внутрь.
Также вводятся определенные послабления на границе. Гражданам Словакии и тем, кто там проживает, в случае поездки в Австрию, Чехию, Польшу, Венгрию, Германию, Швейцарию, Хорватию и Словению и возвращения в течение суток позволят не проходить тест на коронавирус при возвращении и не будут принуждать к карантину.
Кроме того, восстановится работа детских садов, а с 1 июня возобновят обучение в первых пяти классах школ.
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