В Литве заработали детсады, спортклубы и рестораны внутри

В Литве с 18 мая открылись детские сады и спортклубы, а кафе и рестораны могут принимать клиентов в помещении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

До сих пор в детские сады могли ходить только дети тех родителей, которым не с кем их было оставить.

Кафе, рестораны, бары и ночные клубы по действующим правилам могут принимать клиентов в помещении, но их время работы ограничено с 8 утра до 10 вечера. До сих пор работали только уличные кафе.

В аналогичные рабочие часы могут работать казино и салоны игровых автоматов.

С понедельника разрешили работать спортклубам, проводить тренировки с тренером в группе можна с участием не более 10 человек.

Салоны красоты могут предложить более широкий спектр услуг - макияжа, перманентного макияжа, тату, солярия, массажа и др.

С 18 мая дети могут посещать кружки. Пока в группах должно быть не более 10 человек.

Также с понедельника разрешены мероприятия на улице в группах не более 30 человек, нужно соблюдать дистанцию между людьми.

Напомним, что карантин в связи с угрозой коронавируса в Литве был введен 16 марта, сейчас он продлен до 31 мая.