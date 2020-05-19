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В Литве заработали детсады, спортклубы и рестораны внутри
18:30 18.05.2020 |
В Литве с 18 мая открылись детские сады и спортклубы, а кафе и рестораны могут принимать клиентов в помещении.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
До сих пор в детские сады могли ходить только дети тех родителей, которым не с кем их было оставить.
Кафе, рестораны, бары и ночные клубы по действующим правилам могут принимать клиентов в помещении, но их время работы ограничено с 8 утра до 10 вечера. До сих пор работали только уличные кафе.
В аналогичные рабочие часы могут работать казино и салоны игровых автоматов.
С понедельника разрешили работать спортклубам, проводить тренировки с тренером в группе можна с участием не более 10 человек.
Салоны красоты могут предложить более широкий спектр услуг - макияжа, перманентного макияжа, тату, солярия, массажа и др.
С 18 мая дети могут посещать кружки. Пока в группах должно быть не более 10 человек.
Также с понедельника разрешены мероприятия на улице в группах не более 30 человек, нужно соблюдать дистанцию между людьми.
Напомним, что карантин в связи с угрозой коронавируса в Литве был введен 16 марта, сейчас он продлен до 31 мая.
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