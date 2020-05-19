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В Греции Акрополь и 200 археологических памятников снова принимают посетителей
18:27 18.05.2020 |
В Греции в понедельник в рамках новой фазы карантинных смягчений открыли знаменитый Акрополь в Афинах и другие выдающиеся археологические места.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Более 200 археологических памятников, закрытых из-за пандемии, открываются 18 мая, заявило Министерство культуры Греции.
Археологические памятники стали первыми среди культурных объектов, которые возвращаются к нормальной работе. За ними следуют летние кинотеатры, которые будут работать с 1 июня, музеи - с 15 июня и художественные мероприятия - с 15 июля.
Достопримечательности будут работать с 8 утра до 8 вечера с требованием соблюдения всех необходимых мер безопасности в соответствии с инструкциями Национальной организации здравоохранения.
Кроме того, с понедельника возобновляют учебу старшеклассники, снова работают торговые центры и разрешаются поездки по материковой части страны. Путешествия на греческие острова остаются ограниченными.
На выходных в Греции открыли общественные пляжи на фоне сильной жары, на них тоже действуют жесткие правила дистанцирования. Среди обязательных мер ограничения в 40 человек на 1000 квадратных метров площади и расстояние не менее 4 метров между зонтиками от солнца, а между лежаками расстояние должно быть не менее метра.
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