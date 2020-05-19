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Ирландия впервые смягчила карантин: открылись магазины и садовые центры
18:24 18.05.2020 |
Ирландия начала отменять некоторые карантинные ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.
С понедельника возобновили работу некоторые магазины и садовые центры. Они работают с ограничениями на количество посетителей. Кроме того, лицам до 16 лет вообще запрещено посещать магазины.
Также разрешено работать точкам розничной торговли на улице и открылись спортивные сооружения под открытым небом.
Людям также разрешено встречаться в небольших группах на публике впервые за два месяца.
Министр здравоохранения Саймон Харрис предупредил граждан, что они сталкиваются с "крупнейшим национальным испытанием на данный момент", и отметил, что "мы должны найти способ жить с этим вирусом. Вакцин нет, эффективного лечения нет".
Он призвал не ездить в магазины только потому, что они открыты, а только в случае необходимости.
В Ирландии с начала эпидемии подтверждено 24 112 случаев коронавируса и 1543 смерти среди инфицированных.
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