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США запустили на орбиту секретный военный космоплан
08:24 18.05.2020 |
ВВС США успешно запустили ракету-носитель Atlas V с космопланом X-37B, предназначенным для секретной миссии.
Ракета стартовала с базы ВВС США на мысе Канаверал после того, как полет, который должен был состояться еще в субботу, был отложен на сутки из-за плохой погоды.
Космоплан, также известный как Орбитальная Испытательная Машина (OTV), выведет на орбиту спутник и испытает в космосе технологию преобразования солнечной энергии.
Это уже шестая миссия орбитального беспилотного самолета.
"В память о жертвах Covid-19 и в честь всех, кто находится на переднем крае борьбы с пандемией. Америка сильная", - было написано на обтекателе ракеты о нынешней миссии.
X-37B - секретная американская программа испытаний, о ней известно очень мало. Пентагон в прошлом раскрывал мало подробностей о миссиях и возможностях космоплана.
"В этой миссии X-37B будет проведено больше экспериментов, чем в любых других предыдущих миссиях", - сообщила в начале мая министр военно-воздушных сил США Барбара Барретт.
В ходе одного из экспериментов будет испытано влияние радиации на семена и другие материалы.
Программа X-37B стартовала в 1999 году. Самолет напоминает уменьшенную версию пилотируемых космических кораблей, которые были выведены из эксплуатации космической программой США в 2011 году. Он может, планируя, снижаться из верхних слоев атмосферы и приземляться на взлетно-посадочную полосу, как шаттл.
Орбитальный беспилотный самолет, построенный компанией Boeing, использует солнечные батареи для питания на орбите, его длина составляет более 29 футов (9 м), размах крыльев почти 15 футов (4,5 м), а весит он почти 5 тонн.
Первая миссия состоялась в апреле 2010 года и продолжалась восемь месяцев.
Последняя миссия завершилась в октябре 2019 года, после 780 дней на орбите, в результате чего общее время нахождения самолета в космосе превысило семь лет.
Сколько продлится нынешняя миссия, неизвестно.
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