Трамп объявил о разработке в США «супер-пупер-ракеты»

Соединенные Штаты Америки разрабатывают гиперзвуковую ракету, которая станет самой быстрой в мире и будет летать со скоростью, втрое превышающей скорость ракет других держав, таких как Россия и Китай. Об этом заявил в Вашингтоне в пятницу, 15 мая, президент страны Дональд Трамп на презентации флага космических сил США. Снаряд, который, по словам Трампа, вскоре поступит на вооружение американской армии, он назвал "супер-пупер-ракетой" ("super dupermissile").

Он отметил, что Россия и Китай работают над ракетами, которые в пять или шесть раз быстрее существующих. "У нас же - в 17 раз быстрее, и этот проект только что получил зеленый свет... Это самая быстрая ракета в мире, почти втрое быстрее российской и китайской", - заверил американский президент.

Численность космических войск США - 16 тысяч человек

Конгресс США одобрил создание космических сил 17 декабря 2019 года. Они станут шестым родом вооруженных сил наряду с сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими войсками, а также береговой охраной и морской пехотой. Их общая численность, по данным Пентагона, составит на начальном этапе 16 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников, командующим станет генерал Джей Реймонд. В законопроекте указано, что одна из задач новых американских космических войск - защита от агрессии и проведение операций в космосе.

Российский "Авангард" - в 20 раз выше скорости звука?​​​​​​

В конце декабря 2019 года российские вооруженные силы приняли на вооружение новую гиперзвуковую ракету типа "Авангард", которая, по утверждениям Москвы, летает со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука. В силу этого обстоятельства, заявил президент России Владимир Путин, "Авангард" неуязвим для ПВО.