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Индия разрешит частные инвестиции во все сферы экономики
08:16 18.05.2020 |
Правительство Индии позволит частным компаниям инвестировать во все секторы экономики, даже в те, которые ранее были зарезервированы только для государственных компаний, заявила в воскресенье министр финансов Нирмала Ситараман.
"Новая программа "Самостоятельная Индия" будет опираться на новую политику предприятий государственного сектора. В стратегических секторах как минимум одно предприятие останется под контролем государства, но и частный сектор будет разрешен", - сказала министр финансов.
Как отметила пресс-служба правительства, будет уведомлен перечень стратегических секторов, требующих присутствия предприятий государственного сектора. В стратегических секторах, по крайней мере, одно предприятие останется под контролем государства, но возможно присутствие частных компаний. В других секторах предприятия государственного сектора будут приватизированы.
Это пятое подряд выступление главы минфина Индии, во время которых она рассказывала детали плана поддержки экономики страны.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник объявил, что власти страны выделят 20 триллионов рупий (примерно 265 миллиардов долларов) на поддержку экономики в условиях коронавируса. Ранее Ситамаран рассказала о мерах по поддержке малых и средних предприятий, небанковских и микрофинансовых организаций, а также рабочих, бедняков, сектора недвижимости и сельского хозяйства.
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