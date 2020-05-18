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В МВФ заявили, что мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после COVID-19
07:49 18.05.2020 |
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии COVID-19.
Об этом она сообщила в ходе онлайн-дискуссии, организованной изданием Politico.
По ее мнению, мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году.
"Самый большой шок уже прошел", - отметила Георгиева. По ее словам, в марте 170 стран показали экономическое падение.
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