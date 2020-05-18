Финансовые новости
- |
- 18.05.20
- |
- 16:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Коронавирус в мире: страны Европы открывают пляжи
07:38 18.05.2020 |
По данным на субботу, число заболевших Covid-19 во всем мире превысило 4,5 миллиона, скончались от болезни на данный момент почти 308 тысяч человек.
Это официальная статистика из разных стран, но у экспертов есть основания полагать, что в реальности эти цифры значительно выше.
Многие страны при этом наблюдают снижение числа новых случаев и продолжают ослаблять карантин. Во Франции, Греции и Италии открылись сотни пляжей, хотя и с ограничениями, кроме того Италия объявила, что 3 июня откроет границы и разрешит передвигаться по стране, а в Германии в субботу проходят шесть матчей возобновленной Бундеслиги.
В США, сильнее всех пострадавших от коронавируса, Палата представителей дала добро на дополнительные 3 трлн долларов на поддержку экономики, но по этому вопросу еще предстоит голосование в сенате.
На юге Европы открыли пляжный сезон
Во Франции и Италии открылись сотни пляжей, однако желающих попасть на море оказалось так много, что люди вынуждены были часами ждать в очередях, чтобы выполнить требования социальной дистанции.
Французские власти призывают население к сдержанности и предупреждают, что полиция будет разгонять отдыхающих, если те станут толпиться на пляжах.
В субботу был разрешен доступ примерно на 500 пляжей по всей стране, но от загорающих ожидают соблюдения норм социального дистанцирования: посещаемость ограничена 40 человеками на 1000 квадратных метров, пляжные зонтики должны располагаться не ближе чем в четырех метрах друг от друга, а лежаки - не ближе метра.
Греческий премьер-министр Кириакос Мисотакис заявил ранее, что надеется на открытие туристического сезона в стране в июле.
Италия скоро откроет границы
Италия снимает запрет на въезд и выезд из страны и передвижение между регионами с 3 июня.
Подписав соответствующий указ, правительство страны сделало решительный шаг в сторону ослабления одного из самых жестких карантинных режимов в мире - с целью оживления экономики.
Число смертей от коронавируса в Италии - третье в мире после США и Великобритании, в стране скончалось более 31,6 тысячи человек.
Однако в последние дни уровень распространения инфекции резко падал.
Италия первой в Европе ввела национальные ограничительные меры, чтобы остановить распространение коронавируса после февральских вспышек на севере страны.
Послабления карантинного режима начались только спустя два месяца. 4 мая открылись промышленные предприятия и парки.
Уже в субботу ослабляют пограничный контроль между собой Швейцария, Германия и Австрия, а также Франция. Полностью открыть границы эти страны планируют летом.
Все четыре страны входят в Шенгенскую зону, жители которой привыкли перемещаться без пограничных проверок.
Пограничные зоны между Швейцарией и ее соседями серьезно пострадали из-за коронавирусных ограничений. Тысячи людей ежедневно перемещались по треугольнику вокруг швейцарского города Базель, чтобы попасть на работу, сделать покупки, увидеть друзей и родных.
Новые ослабления границ означают, что семьи снова смогут увидеться.
Британия: расслабляемся, но умеренно
Между тем в Британии, несмотря на некоторое ослабление правил, людей призывают подумать дважды, прежде чем отправляться на пляжи и в парки.
Это первый уикенд, когда люди в Англии могут проводить на воздухе неограниченное время и даже загорать в общественных местах.
Разрешено также встречаться со знакомыми, но только вне дома и по отдельности с каждым. Сняты ограничения на передвижение, однако в Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию по-прежнему рекомендуют не ездить, если только в этом нет острой необходимости.
Местные советы курортных городков, особенно тех, которые эпидемия пока обходила стороной опасаются, что к ним могут хлынуть толпы отдыхающих, и призывают к осторожности.
Между тем, сотни людей собрались на демонстрацию в лондонском Гайд-парке, протестуя против жестких правил, введенных для борьбы с коронавирусом.
Участники акции утверждали, что эти правила ограничивают свободу слова и передвижения, и несли плакаты с лозунгом "Свобода превыше страха".
После попыток убедить демонстрантов разойтись и соблюдать социальную дистанцию, полиция произвела несколько арестов - среди задержанных оказался и брат бывшего лидера лейбористов Джереми Корбина Пирс.
"Игра привидений": как возвращается большой футбол в Германии
В Германии после двухмесячного перерыва возобновляются матчи Бундеслиги. В субботу на пустых стадионах пройдут шесть игр.
"У немцев есть специальное слово - "geisterspiele". Буквально это означает "игра привидений", - сказал в интервью Би-би-си комментатор матчей Бундеслиги Дерек Рэй.
"Об этом мы сожалеем. Немецкий футбол полон страсти, матчи Лиги - самые посещаемые в мире", - посетовал комментатор. Однако он добавил, что все-таки эти игры должны вернуть ощущение нормальной жизни, которого не было последние недели.
Не у всех команд стадион будет совершенно пустым. "Боруссия" (Мёнхенгладбах), например, расставит на трибунах вырезанные из картона силуэты фанатов. Болельщики команды имели возможность заказать свою копию из картона, заплатив по 19 евро.
В преддверии возобновления игр все команды находились на карантине. Игроки перемещались из гостиничных номеров на тренировки и обратно.
На поле перед игрой не будет никаких рукопожатий и командных фото, а игроков в ходе чемпионата будут регулярно тестировать на коронавирус.
Судьба 3 триллионов долларов бюджетной помощи американцам
Палата представителей США одобрила пакет финансовых мер объемом в 3 триллиона долларов.
Если закон вступит в силу, огромные бюджетные средства пойдут на борьбу с коронавирусом и стимуляцию страдающей от локдауна экономики, включая прямые платежи гражданам.
Пакет предложен и активно поддерживается многими демократами, но на следующей стадии рассмотрения, в сенате, где большинство мест у республиканцев, у него мало шансов быть одобренным. Белый дом также обещал наложить на него вето.
Премьер-министры не исключение
В Новой Зеландии премьер-министр Джасинда Ардерн не смогла попасть в кафе, так как по правилам социального дистанцирования там не было достаточно места для дополнительных посетителей.
Премьер-министр и ее жених решили сходить в кафе в Веллингтоне спустя два дня после ослабления карантина. Но по новым правилам, которым должны следовать общественные заведения, места для них не оказалось, и владельцы кафе не сделали исключения для высокопоставленных гостей.
"Премьер-министр сказала, что она подождет, как и все остальные", - ответил газете Guardian представитель Арден.
Собаки унюхают коронавирус
В Британии ученые взялись выяснить, можно ли обучить собак вынюхивать коронавирус до того, как у человека появляются симптомы.
Британское правительство выделило на эту экспериментальную программу 500 тысяч фунтов (605 тысяч долларов). Образцы запаха коронавируса для нее предоставят лондонские больницы, где лечат пациентов с Covid-19, и учиться его находить будут лабрадоры и спаниели.
На данный момент, по результатам исследований из разных стран, уже имеются свидетельства, что собаки могут выявлять по запаху больных диабетом, определенными видами рака, малярией, болезнью Паркинсона.
Над исследованием о запахе коронавируса начинают работать ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, Университета города Дарем и благотворительной организации Medical Detention Dogs.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|План под выборы: Зачем «слуги народа» вновь взялись за закон о референдуме
|Зачем Раде предлагают разрешить разбавлять бензин и кто от этого выиграет
|Тарифы на воду в Украине вырастут почти вдвое в 2021 году
|Война на Донбассе. Усиление обстрелов после заседания ТКГ и смертельная тренировка наших разведчиков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Госдеп США анонсировал новые санкции против Huawei
|США запустили на орбиту секретный военный космоплан
|Трамп объявил о разработке в США «супер-пупер-ракеты»
|Индия разрешит частные инвестиции во все сферы экономики
|Нетаньяху хочет аннексировать Западный берег Иордана
|Президент Афганистана заключил мир с главным оппонентом
Это интересно
|Назван самый продаваемый смартфон с ОС Android по итогам первого квартала 2020 года
|У Lexus появится недорогой и очень маленький кроссовер
|Xiaomi представила платежную карту с уникальным кешбеком
|Выход Tesla Roadster отложен на неопределенный срок
|Никаких новых смартфонов Huawei с сервисами и приложениями Google до мая 2021 года
|Новый Kia Sorento получит «вторую пару глаз»
|Сейчас лишь телевизоры Samsung и LG могут воспроизводить видео 8K в YouTube