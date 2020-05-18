В Китае признали, что занижали статистику по COVID-19

Старший медицинский советник китайского правительства, эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что власти города Ухань сначала замалчивали важные подробности о масштабах вспышки коронавируса.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на CNN.

"В то время местная власть не хотела говорить правду. В самом начале вспышки коронавируса она молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас инфицируются большее количество людей", - отметил китайский эпидемиолог.

Как отмечается, именно Наньшань, который прибыл в Ухань 18 января, через два дня публично подтвердил, что COVID-19 может передаваться от человека к человеку, в то время как власть это официально отрицала.

По его словам, подозрения возникли после того, как официальное число больных в Ухане - 41 человек - не менялось в течение десяти дней, в то время как уже появлялись данные об инфицированных за рубежом. Чжун Наньшань заявил, что продолжал задавать вопросы местной власти, после чего они "очень неохотно" предоставили реальные данные: по состоянию на 20 января общее число случаев COVID-19 в Ухане достигло 198 человек, трое умерли. Кроме того, тогда же стало известно о заражении 13 медработников.