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Глава ФРС США увязал восстановление экономики с наличием вакцины от коронавируса
07:26 18.05.2020 |
Экономика США полностью восстановится после отрицательного влияния распространения коронавируса SARS-CoV-2 при наличии вакцины. Такое мнение председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл высказал в интервью телекомпании CBC, выпущенном в эфир в понедельник, 18 мая. По его мнению, для полного восстановления необходима "полная уверенность" населения, что, возможно, потребует ожидания вакцины против возбудителя COVID-19.
Этот процесс может "занять некоторое время" и "растянуться до конца следующего года", считает Пауэлл. При этом постепенное восстановление может проходить уже во втором полугодии 2020-го при отсутствии второй волны коронавируса, допустил он.
Глава ФРС не исключает серьезного спада ВВП во втором квартале
При этом во втором квартале экономика может "с легкостью" рухнуть на 20-30 процентов, предостерег Пауэлл. Глава ФРС ожидает "большого падения" экономической активности и "большого роста" безработицы. С середины марта свыше 36 млн жителей Соединенных Штатов подали заявления на получение пособия по безработице.
В середине марта Федеральная резервная система США понизила базовую ставку сразу на один процентный пункт, установив новый порог на уровне 0 - 0,25 процента. Решение было обусловлено противодействием отрицательному влиянию пандемии на мировую экономику. С середины марта свыше 36 млн жителей Соединенных Штатов подали заявления на получение пособия по безработице.
Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен у 4,7 млн жителей планеты после вспышки в Китае в конце 2019 года. Большинство инфицированных (около 1,49 млн человек, по данным Университета Джонса Хопкинса) и летальных исходов среди больных COVID-19 (почти 90 000 смертей) выявлено в США.
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