Как Асад поссорился с главным олигархом Сирии

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как Асад поссорился с главным олигархом Сирии

22:47 15.05.2020 |

Мир

 Ксения Гогитидзе / Би-би-си

Сюжет "Крестного отца" повторяется в Сирии: в эти дни в Дамаске разыгрывается семейная драма, напоминающая сагу о мафиозном клане. Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат президента Башара Асада обвинил силовиков в попытке отобрать его бизнес и через соцсети попросил брата о помощи.

Разлад в семье обнажил глубинные проблемы в раздираемой войной, санкциями, а теперь еще и коронавирусом ближневосточной стране. Он показал, что битва за экономическое влияние в послевоенной Сирии только начинается. Основные игроки - окружение Асада, Россия и Иран. А первой жертвой может стать человек по имени Рами Махлуф.

Еще недавно он контролировал больше половины экономики Сирии и считался неприкасаемым благодаря родственной близости к президенту. В начале мая он обращался к нему уже не лично за семейным ужином, а через американскую социальную сеть.

С разницей в три дня Махлуф опубликовал два видео в "Фейсбуке". В них кузен Асада жаловался, что на него давят и требуют доплатить миллионы долларов налогов, а близких к нему людей арестовывают спецслужбы и обращаются с ними "негуманно".

"Кто бы мог когда-либо предположить, что службы безопасности придут в компании Рами Махлуфа, тогда как я всегда их поддерживал и финансировал?" - говорит о себе в третьем лице Махлуф, чье состояние оценивается по меньшей мере в 5 млрд долларов.

Эксперты называют ситуацию беспрецедентной: за полвека правления Асадов в Сирии ни разу семейные конфликты не становились достоянием общественности.

Например, в 1984 году родной брат президента Хафеза Асада - отца Башара - задумал переворот, но был уличен и сослан во Францию. Туда же с началом последней войны бежал в 2012 году друг детства и правая рука Башара генерал Манаф Тлас. Ни в том, ни в другом случае сор не выносили из избы.

"Конкуренция, дрязги, конфликты в семье Асада - в этом нет ничего нового, - говорит журналист Сэм Дагер, долго работавший в Сирии и написавший книгу о сирийском президенте. - Но чтобы действовали так открыто - это впервые".

Он приводит другие примеры тихих семейных и политических драм.

 Жена Асада Асма и Рами Махлуф, по слухам, не очень ладят, но причастна ли Асма к нынешнему конфликту, доподлинно неизвестно. Фотография 2010 года

Мать и сестра Башара Асада холодно приняли в семью будущую жену сирийского президента Асму - они видели в ней аутсайдера, вспоминает Дагер. Брат Асада Махер ненавидел мужа его сестры и как-то выстрелил ему в живот. Генерал, глава разведки и генштаба сирийской армии Асеф Шаукат тогда выжил, но погиб позже в результате взрыва смертника, который уничтожил силовую верхушку в ходе совещания, на которое Башар Асад не пришел.

После почти 10 лет войны экономика Сирии лежит в руинах, и верхушка воюет за контроль над исчезающими на глазах источниками дохода, говорят эксперты, которые прежде всего в родственном конфликте видят перераспределение денег и передел влияния ввиду растущей конкуренции внутри семьи.

"Асаду нужно много денег, и он пытается заставить Махлуфа заплатить, ведь он нажил состояние благодаря поддержке и покровительству Хафеза и позднее Башара Асада. Теперь он требует вернуть часть заработанного, а Махлуфу сложно отказаться от миллионов", - говорит эксперт по Сирии, преподаватель Университета Лион-2, директор исследовательской группы по Средиземноморью и Ближнему Востоку Фабрис Баланш.

Чтобы лучше понять, как функционирует семья Асадов, он советует посмотреть фильм "Крестный отец".

Кому и чем не угодил Махлуф

Махлуф - двоюродный брат Башара Асада по материнской линии, владелец крупнейшего сирийского мобильного оператора Syriatel с 70% рынка. Интересы Махлуфа, которого называли банкиром Асада, не ограничивались телекоммуникационной отраслью - он также контролировал сферу недвижимости, нефтедобычи, банковский сектор, беспошлинную торговлю, строительство, закупки, авиаперевозки. До войны через сложную сеть компаний и холдингов Махлуф контролировал до 60% экономики Сирии.

"Он занимался всем, на чем можно было заработать", - говорит Баланш. Без его согласия вести бизнес в Сирии иностранцу было невозможно. Одним из слоганов протестующих в 2011 году был: "Махлуф - вор". В 2008 году американцы ввели против него санкции, чуть позже к ним присоединился Евросоюз.

Но тучи сгустились над Махлуфом не в мае, а еще в сентябре прошлого года, когда власти взяли под контроль принадлежавшую бизнесмену благотворительную организацию, занимавшуюся в том числе финансированием алавитского ополчения, после чего заморозили его счета, обвинив в неуплате пошлин. Тогда же появились слухи, что Махлуфа отправили под домашний арест. В апреле египетские власти конфисковали партию молочных продуктов, принадлежащих одной из компаний Махлуфа, обнаружив в ней наркотики. Махлуф причастность к грузу отверг.

Перераспределением и без того небольших доходов и ростом конкуренции внутри ближнего круга объясняет происходящее издатель сайта Syria Report Джихад Ясиджи. По некоторым данным, роль в судьбе Махлуфа могла сыграть жена Башара Асада Асма. Отправляя в немилость самого богатого человека в стране, она пытается продвинуть своих собственных родственников, включая 19-летнего сына Хафеза.

Асад же своими действиями мог попытаться удовлетворить сразу всех: показать обществу, как он борется с коррумпированными олигархами, попутно давая возможность союзникам России и Сирии выйти на сирийский рынок и помогая новым бизнесменам, разбогатевшим во время войны. 80% сирийцев живут за чертой бедности, и сочувствующих Махлуфу найти среди них будет сложно, пишет Ранда Слим, эксперт Middle East Institute.

За время войны сирийской экономике был нанесен колоссальный ущерб: более 200 млрд долларов, по оценке Всемирного банка. Это в несколько раз превышает годовой объем ВВП Сирии, который только за первые пять лет войны рухнул с достойных для сопоставимых стран 60 млрд долларов в год до жалких по меркам Ближнего Востока 14 млрд. Восстановление обойдется в сотни миллиардов долларов.

Ландшафт экономики мирной Сирии определяется сейчас, и на кусок пирога потенциально рассчитывают те, кто помог Асаду удержаться у власти, - прежде всего, Россия и Иран. Но им сложнее выйти на рынок, где первую скрипку играет могущественный родственник президента. В этом некоторые опрошенные Би-би-си эксперты видят вероятный источник проблем Махлуфа.

Как рассказывает Сэм Дагер, проблемы с властями у Махлуфа начались в момент, когда сирийские и иранские бизнесмены при участии жены Асада решили создать конкурента его мобильному оператору Syriatel. Интересы Махлуфа в добыче фосфатов и энергоносителей могут, в свою очередь, стоять на пути российских инвестиций в эти отрасли, полагает профессор Фабрис Баланш.

Сигналы из Кремля

В апреле в российских СМИ, связанных с близкими к Кремлю людьми, появились публикации, критикующие Башара Асада. Многие наблюдатели увидели в этом признак того, что Россия недовольна президентом Сирии.

В одной из статей говорилось, что Асад не контролирует положение дел в стране и не может обуздать коррупцию, в другой сообщалось, что рейтинг доверия сирийского президента невелик, и ставился вопрос, кто сможет сменить Асада, если тот проиграет выборы в следующем году.

Статьи появились в "Федеральном агентстве новостей" - издание связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют "поваром" Путина и возможным спонсором ЧВК Вагнера, предположительно отправлявшей наемников в Сирию для участия в боевых действиях на стороне Асада.

Позже статьи с сайта ФАН исчезли, но их перепечатали другие СМИ, и они до сих пор доступны в интернете.

В апреле бывший посол России в Сирии Александр Аксененок на страницах "Коммерсанта" раскритиковал недальновидность и негибкость сирийского руководства, которое не желает бороться с коррупцией и попустительствует теневым структурам.

А некоторое время спустя Блумберг со ссылкой на нескольких человек писал, что в Кремле выражают нетерпение тем, что Асад не показывает гибкость в переговорах с оппозицией и не торопится заключить политическое соглашение, чтобы покончить с войной.

Открыто о недовольстве российские власти не говорили, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Блумбергу опроверг, что Путин недоволен Асадом из-за отсутствия компромиссов оппозиции. Не комментировала слухи и сирийская сторона. Блумберг, кроме того, ссылаясь на источник, писал, что Москва могла намеренно через "критические статьи" посылать сигнал Асаду.

Опалой Махлуфа Асад пытается изобразить крестовый поход против коррупции, чтобы продемонстрировать восприимчивость к критике извне и желание вернуть себе полный контроль над ситуацией в стране, полагают некоторые эксперты. Другие призывают не преувеличивать роль Москвы в родственном конфликте и объясняют разлад с Махлуфом переделом тающего на глазах пирога. Третьи видят указания на растущие трения между двумя главными союзниками Сирии - Россией и Ираном.

Россия давно и безуспешно пытается добиться от Асада уступок оппозиции в переговорах о новой конституции. Однако масштаб вмешательства Кремля во внутренние дела Сирии не стоит преувеличивать, полагает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Ирина Звягельская.

"России нет смысла участвовать во внутренних сирийских дрязгах, - говорит она. - Асад - союзник нелегкий. Россия спасала государственность Сирии, но не спасала собственно Асада. После окончания острой фазы конфликта у Асада появились собственные представления, как воспользоваться победой".

Любое недовольство и сигналы из Москвы не отменяют суровой реальности. "Асад очень сложный человек, но других нет, - говорит Звягельская.

С ней согласен профессор Баланш: "Москва регулярно давит на Асада, давая понять, что незаменимых нет. Асад же упорствует, потому что у него есть главный козырь - он может лавировать между Россией и Ираном".

В Москву, Минск или Дубай?

Асад пока открыто не комментировал ситуацию с кузеном. Эксперты гадают, что теперь ждет Махлуфа, чьи родственники могут находиться, по некоторым данным, в России или Беларуси.

Financial Times писала в прошлом году, что семья Махлуфа купила несколько квартир в комплексе "Москва-сити".

У этой драмы две возможные развязки, считает Сэм Дагер: или Махлуфу дадут выехать из страны, устроив комфортную ссылку, как это случалось в прошлом с другими членами семьи, или конфликт будет улажен, если Махлуф согласится поделиться активами и влиянием.

Профессор Баланш ставит на почетную ссылку. Как и Дагер, он сомневается, что Асад пойдет на обострение, поскольку Махлуф может настроить алавитскую общину против президента.

На гнев алавитов опальный олигарх намекает в одном из видеообращений: "Это твои верные союзники. Ситуация опасная, и видит бог, если так продолжать, ситуация в стране может стать очень серьезной".

 

ПО РУБРИКАМ

15.05 Доллара на межбанке становится все меньше, но он все равно дешевеет

15.05 Нацбанк на этой неделе уменьшил выкуп валюты на межбанке до $161,5 млн

15.05 НБУ обязал банки с 1 сентября раскрывать основные условия потребительских кредитов и депозитов в рекламе

15.05 Депозитные ставки для физлиц 15.05.20

15.05 К программе «Доступные кредиты 5-7-9%» присоединились еще два банка

15.05 Рожкова пояснила, какие операции банк должен проверять независимо от суммы

15.05 Спрос на физическое золото в I квартале упал на 26%, но в разы вырос приток в ETF - GFMS

15.05 Евро 15 мая слабо дорожает к доллару после внутренних статданных

15.05 Финансовый холдинг JPMorgan начал обслуживать криптовалютные биржи

15.05 Справочный курс гривны 15 мая вырос на 3,80 коп до 26,6435 грн/$1

15.05 Фондовые биржи АТР 15 мая закрылись в основном ростом на статистике из Китая

15.05 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.05.20

15.05 Остаток средств на корсчетах банков 15.05.20

15.05 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 14.05.20

15.05 Банкиры перечислили преграды программы «5-7-9%»

• дальше…

15.05 Дефицит внешней торговли Украины товарами в I кв.-2020 сократился на 29,6%

15.05 Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами в I кв.-2020 сократилось на 2,9% - Госстат

15.05 В первом квартале заробитчане перевели в Украину почти $3 млрд

15.05 Цены на АЗС 15 мая незначительно снизились

15.05 Кабмин опубликовал постановление, разрешающее работу непродовольственных рынков в Украине

15.05 Уровень расчетов населения за «коммуналку» в 1 квартале составил 87% — Госстат

15.05 Большинство ритейлеров в Украине приостановят расширение бизнеса в 2020г, 37% намерены сократить количество локаций - опрос

15.05 Внешняя торговля Украины почти избавилась от дефицита в I кв.-2020 - Госстат

15.05 Саакашвили уточнил свою позицию по МВФ

15.05 Кабмин предложил снизить «зеленый тариф» для солнечных станций на 25%

• дальше…

15.05 Как Асад поссорился с главным олигархом Сирии

15.05 Норвегия планирует сохранить ограничения на въезд до 20 августа

15.05 Страны Балтии хотят открыть внутренние границы и с Финляндией

15.05 США начали поставку нефти в Беларусь

15.05 Безвизу Украины с ЕС не угрожает ни коронавирус, ни другие причины - Еврокомиссия

15.05 Немецкий регулятор не освободил «Северный поток-2» от норм газовой директивы ЕС

15.05 «Газпром» впервые в истории начал работать в убыток

15.05 Financial Times: Восточная Европа легче переживет новый экономический кризис, чем Запад

15.05 Нью-Йоркская фондовая биржа откроет торговые залы 26 мая

15.05 Глава комитета по разведке Сената США ушел с должности, потому что распродал акции перед пандемией

15.05 Трамп пригрозил полным разрывом отношений США с Китаем

15.05 Администрацию США обязали предоставить письма о военной помощи Украине

15.05 Трамп внес кандидатуру нового посла США в Украине на рассмотрение Сената

14.05 Ученые в Германии: Коронавирус атакует не только легкие

14.05 Италия объявила массовую легализацию трудовых мигрантов

• дальше…

15.05 Кабмин опубликовал постановление, разрешающее работу непродовольственных рынков в Украине

15.05 Безвизу Украины с ЕС не угрожает ни коронавирус, ни другие причины - Еврокомиссия

15.05 Опендатабот опровергает заявление полиции о сливе данных миллионов украинцев

15.05 Столар и Кличко: Зачем ОПЗЖ канал о ямах на столичных дорогах

15.05 В Украине насчитали более трех тысяч миллионеров

15.05 В Киеве разрешили работать 33 агропродовольственным рынкам

14.05 Информация об утечке данных с сервиса приложении «Дия» не подтвердилась - Нацполиция

14.05 Нацбанк разработал приложение для считывания биометрических документов

14.05 В Украине могут открыть непродовольственные рынки в ближайшие дни

14.05 Компания Коломойского окончательно монополизировала очистку питьевой воды, - расследование Bihus.Info

14.05 «Фармак» начал в Украине третью фазу клинических испытаний препарата "Амизон" в противодействии COVID-19

13.05 Кабмин принял решение об открытии пункта пропуска «Шегини» на границе с Польшей

13.05 Кабмин разрешил такси двигаться полосами движения для общественного транспорта

13.05 Правительство разрешило передвижение граждан группами до 8 человек, а также увеличило до 4 количество человек за столами

13.05 Кличко предложит правительству возобновить работу метрополитена в Киеве с 25 мая

• дальше…

15.05 «Обострение» в Минске: Почему у Зеленского вспомнили об имуществе в ОРДЛО

15.05 За завесой «Одноклассников». Как Банковая помогает российскому бизнесу под прикрытием санкций

15.05 Саакашвили уточнил свою позицию по МВФ

15.05 Безвизу Украины с ЕС не угрожает ни коронавирус, ни другие причины - Еврокомиссия

15.05 Социальный лифт сломался: Как Зеленский потерял шанс найти качественные кадры на местах

15.05 Саакашвили: Украина может отказаться от сотрудничества с МВФ

15.05 Столар и Кличко: Зачем ОПЗЖ канал о ямах на столичных дорогах

15.05 Администрацию США обязали предоставить письма о военной помощи Украине

15.05 Трамп внес кандидатуру нового посла США в Украине на рассмотрение Сената

15.05 Зеленский продлил запрет российских соцсетей

14.05 Имитация справедливости или зачистка: Почему в «ДНР» арестовали фигуранта дела о сбитом «Боинге»

14.05 Навстречу выборам в ОРДЛО. Как Ермак продолжает выполнять план Козака по Донбассу

14.05 Компания Коломойского окончательно монополизировала очистку питьевой воды, - расследование Bihus.Info

14.05 Иллюзорное монобольшинство: Почему Зеленскому пора признать свою ошибку со «слугами»

14.05 Технология на выборы: Кого Тищенко и Банковая снова хотят «сделать вместе»

• дальше…

15.05 Европа привлекла теологов к работе над новым истребителем

15.05 Шпионское ПО на протяжении четырех лет скрывалось в Google Play Store

15.05 Kia представила обновленный Picanto

14.05 Холодильники начнут узнавать нас в лицо: Sony предлагает датчики изображений с ИИ

14.05 Назван самый продаваемый смартфон с ОС Android по итогам первого квартала 2020 года

14.05 У Lexus появится недорогой и очень маленький кроссовер

14.05 Xiaomi представила платежную карту с уникальным кешбеком

14.05 Выход Tesla Roadster отложен на неопределенный срок

14.05 Никаких новых смартфонов Huawei с сервисами и приложениями Google до мая 2021 года

13.05 Новый Kia Sorento получит «вторую пару глаз»

13.05 Сейчас лишь телевизоры Samsung и LG могут воспроизводить видео 8K в YouTube

13.05 В Великобритании создается новая гравитационная система накопления энергии

13.05 Mercedes-Benz CLS впервые получил 1,5-литровый мотор

12.05 Заднеприводный Lamborghini Huracan Evo сбросил крышу

12.05 Microsoft инвестирует $ 1,5 млрд в строительство дата-центра в Италии

• дальше…

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно