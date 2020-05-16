Страны Балтии хотят открыть внутренние границы и с Финляндией

Страны Балтии хотят открыть свои внутренние границы также с Финляндией, отменив дополнительные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии.

Эстония, Латвия и Литва хотят включить Финляндию в так называемый "балтийский пузырь" - зону, в которой сняты ограничения на пересечение границ, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса. Об этом на правительственной пресс-конференции заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Наша цель - включить Финляндию в "балтийский пузырь", - отметил он.

Министр отметил, что в настоящее время Эстония, Латвия и Литва остаются беспрецедентным примером ослабления пограничного контроля после карантина.

Вчера возобновилось морское пассажирское сообщение между Таллинном и Хельсинки. В Финляндию пока можно отправиться только по рабочим или другим неотложным делам. Первыми семью рейсами воспользовались около 3 тысяч пассажиров.

Еще 13 апреля правительство Эстонии уточнило порядок пересечения границ между Финляндией и Эстонией. Согласно ему, граждане Финляндии, а также лица, постоянно проживающие в Финляндии или имеющие такое разрешение, могут приехать в Эстонию без обязательства пройти 14-дневную изоляцию, если не имеют характерных симптомов.

Урмас Рейнсалу добавил, что на уровне министров иностранных дел собираются обсудить варианты по дальнейшему расширению перечня стран, с которыми будут ослаблены ограничения на пересечение границы. Один из вариантов - отменить требование о 14-дневной самоизоляции для лиц, прибывающих из стран, где эпидемическая ситуация менее рискованная.