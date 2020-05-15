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Нью-Йоркская фондовая биржа откроет торговые залы 26 мая
08:37 15.05.2020 |
Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) начнет работу в штатном режиме 26 мая, сообщила президент NYSE Стейси Каннингэм (Stacey Cunningham) изданию Wall Street Journal.
"Мы вновь откроем торговую площадку для нескольких брокеров.... Наше открытие 26 мая последует за днем, когда мы чествуем тех, кто отдал все, чтобы защитить нашу нацию (25 мая в США отмечается День Поминовения - ред.)", - говорится в сообщении.
По словам Каннингэм, поначалу трейдеры вернутся в небольшом количестве и должны будут надевать защитные маски и следовать принципам социальной изоляции. Кроме того, всем приходящим нужно будет избегать общественного транспорта. "Брокерам и другим посетителям будут... измерять температуру при входе в здание", - добавила она.
NYSE с 19 марта полностью перешла на электронную торговлю, закрыв торговые залы из-за коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев коронавируса в США превысило 1,4 миллиона, умерли 85,9 тысячи человек.
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