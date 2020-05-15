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Ученые в Германии: Коронавирус атакует не только легкие
19:18 14.05.2020 |
Коронавирус SARS-CoV-2 после попадания в организм человека атакует не только легкие, но и другие органы. Такие данные содержатся в исследовании гамбургской университетской клиники в Эппендорфе (UKE), опубликованном в четверг, 14 мая.
Микробиологи и судмедэксперты проанализировали результаты вскрытий 27 человек, умерших от последствий заболевания COVID-19. Наибольшая концентрация вирусных частиц обнаружена в дыхательной системе. Кроме того, следы SARS-CoV-2 были зафиксированы в почках, сердце, печени, головном мозге и крови. Таким образом, специалистам следует принимать во внимание возможное поражение других органов при лечении пациентов с коронавирусом, подчеркнул руководящий исследованием профессор Тобиас Хубер (Tobias Huber).
По мнению ученых, наличие вируса в нескольких органах может объяснить широкий спектр симптомов, появляющихся при инфицировании. В частности, результаты объясняют крайне высокую частоту почечной недостаточности у пациентов с COVID-19, считают исследователи. В свете полученных данных эксперты рекомендуют проводить анализ мочи в самом начале болезни. UKE в сотрудничестве с другими немецкими клиниками намерена провести дальнейшие исследования с целью выяснить, могут ли изменения этой биологической жидкости считаться ранним сигналом предупреждения о тяжелом протекании заболевания.
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