Финансовые новости
- |
- 15.05.20
- |
- 06:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Италия объявила массовую легализацию трудовых мигрантов
19:15 14.05.2020 |
Правительство Италии на фоне пандемии коронавируса в среду решило временно легализовать мигрантов, работающих в сельскохозяйственном секторе или в домашнем хозяйстве, не имея вида на жительство.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere Della Sera.
Новые правила позволят иностранным гражданам получить вид на жительство со сроком действия на полгода, если они являются сельскохозяйственными или домашними работниками и въехали в Италию до 8 марта 2020 года.
С видом на жительство такие работники получат право жить и работать в Италии легально, имея доступ к государственным услугам, включая здравоохранение.
Чтобы воспользоваться новой схемой, заявителям нужно будет доказать, что они имеют опыт работы в секторе домашних услуг или сельском хозяйстве. Кандидаты должны подать свою заявку между 1 июня и 15 июля 2020 года.
Запрос на получение документа может поступить как от работника, так и от работодателя. В первом случае иностранные граждане с разрешением на проживание, срок действия которого истек 31 октября 2019, могут запросить временное разрешение со сроком проживания в 6 месяцев, заплатив 160 евро.
Во втором случае именно работодатель подает запрос на легализацию работника с указанием срока трудового договора. За каждого работника он должен заплатить 400 евро плюс единовременную компенсацию, взносы и налоги.
По оценкам издания, легализация коснется около 260 000 нелегальных мигрантов.
Министр сельского хозяйства Италии Тереза Белланова заплакала, когда объявила о решении.
"С сегодняшнего дня невидимое станет менее незаметным", - сказала Белланова, бывший работник в сфере сельского хозяйства и многолетний борец за права работников.
Правительство Италии в среду представило долгожданный пакет мер по стимулированию экономики на 55 млрд евро, чтобы преодолеть экономическое влияние пандемии коронавируса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Имитация справедливости или зачистка: Почему в «ДНР» арестовали фигуранта дела о сбитом «Боинге»
|Навстречу выборам в ОРДЛО. Как Ермак продолжает выполнять план Козака по Донбассу
|Иллюзорное монобольшинство: Почему Зеленскому пора признать свою ошибку со «слугами»
|Технология на выборы: Кого Тищенко и Банковая снова хотят «сделать вместе»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ученые в Германии: Коронавирус атакует не только легкие
|Италия объявила массовую легализацию трудовых мигрантов
|Греция в субботу откроет пляжные клубы, но с ограничениями
|Финляндия открыла начальные школы
|Бельгия с 18 мая откроет школы, музеи и парикмахерские
|Исландия планирует открыться для туристов с 15 июня
Это интересно
|В Великобритании создается новая гравитационная система накопления энергии
|Mercedes-Benz CLS впервые получил 1,5-литровый мотор
|Заднеприводный Lamborghini Huracan Evo сбросил крышу
|Microsoft инвестирует $ 1,5 млрд в строительство дата-центра в Италии
|BMW не собирается ограничивать мощность своих моделей
|Беспилотники Volvo выйдут на дороги через два года
|Нацкомиссия обнаружила пирамиду B2B Jewelery спустя полтора месяца после остановки выплат