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Греция в субботу откроет пляжные клубы, но с ограничениями
19:10 14.05.2020 |
Генеральный секретариат Греции по вопросам гражданской защиты издал ряд указаний, которые позволят 515 коммунальным и частным пляжным клубам начать работу с 16 мая.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Среди обязательных мер ограничения в 40 человек на 1000 квадратных метров площади заведения и расстояние не менее 4 метров между зонтиками от солнца.
Заведения общественного питания на территории пляжных клубов могут предлагать только услуги продажи еды на вынос, запрещается приносить еду и напитки в зонт клиентов, а также продавать алкогольные напитки.
Дополнительно запрещаются занятия спортом, которые требуют какой-либо формы физического контакта между участниками.
Эксперты также "настоятельно рекомендуют", чтобы персонал носил маски для лица, хотя это не является обязательным.
Греция планирует официально начать туристический сезон с 1 июля и подготовила детальный план осторожной перезагрузки туристического сектора на фоне пандемии.
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