Финляндия открыла начальные школы

В Финляндии в рамках ослабления карантина возобновили обучение ученики начальных школ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В Финляндии восстановили обучение учащиеся начальных школ - согласно решению, принятому правительством 29 апреля. Органы здравоохранения совместно с Минобразования разработали специальные меры безопасности, чтобы уменьшить риск заражения.

Школы могут организовать обучение посменно, чтобы уменьшить количество детей в классах. Кроме того, потребуются более строгие правила гигиены и соблюдение дистанции.

Муниципалитетам не дали возможности самостоятельно выбирать, открывать ли школы или продолжать дистанционное обучение.

Профсоюз работников образования OAJ выступал против открытия школ, считая, что уместнее не возобновлять учебу в летние каникулы, потому что и дети, и учителя приспособились к дистанционной работе.

Местные власти Савонлинна сначала призвали детей, которые недавно путешествовали в район Хельсинки и Кеми-Торнио, где фиксируют больше всего случаев коронавируса, не приходить в классы, но в конце отозвали эту рекомендацию.

В стране зарегистрировано 6145 подтвержденных случаев коронавируса, из них 91 обнаружили за последние сутки. По данным на 13 мая, от коронавируса в Финляндии умерли 284 человек, данные за последние сутки уточняются.

Напомним, на этой неделе обучение в школах возобновили также Швейцария и Греция. Первой страной, которая открыла школы после карантина, была Дания - там ученики вернулись за парты еще 15 апреля.