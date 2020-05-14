Финансовые новости
- |
- 14.05.20
- |
- 19:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Финляндия открыла начальные школы
19:05 14.05.2020 |
В Финляндии в рамках ослабления карантина возобновили обучение ученики начальных школ.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
В Финляндии восстановили обучение учащиеся начальных школ - согласно решению, принятому правительством 29 апреля. Органы здравоохранения совместно с Минобразования разработали специальные меры безопасности, чтобы уменьшить риск заражения.
Школы могут организовать обучение посменно, чтобы уменьшить количество детей в классах. Кроме того, потребуются более строгие правила гигиены и соблюдение дистанции.
Муниципалитетам не дали возможности самостоятельно выбирать, открывать ли школы или продолжать дистанционное обучение.
Профсоюз работников образования OAJ выступал против открытия школ, считая, что уместнее не возобновлять учебу в летние каникулы, потому что и дети, и учителя приспособились к дистанционной работе.
Местные власти Савонлинна сначала призвали детей, которые недавно путешествовали в район Хельсинки и Кеми-Торнио, где фиксируют больше всего случаев коронавируса, не приходить в классы, но в конце отозвали эту рекомендацию.
В стране зарегистрировано 6145 подтвержденных случаев коронавируса, из них 91 обнаружили за последние сутки. По данным на 13 мая, от коронавируса в Финляндии умерли 284 человек, данные за последние сутки уточняются.
Напомним, на этой неделе обучение в школах возобновили также Швейцария и Греция. Первой страной, которая открыла школы после карантина, была Дания - там ученики вернулись за парты еще 15 апреля.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Навстречу выборам в ОРДЛО. Как Ермак продолжает выполнять план Козака по Донбассу
ТОП-НОВОСТИ
|Иллюзорное монобольшинство: Почему Зеленскому пора признать свою ошибку со «слугами»
|Технология на выборы: Кого Тищенко и Банковая снова хотят «сделать вместе»
|Доллару дают плавно скатываться на межбанке все ниже
|Макрофинансовая стабильность Украины накануне кризиса была лучшей за 30 лет – экономист ЕБРР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Греция в субботу откроет пляжные клубы, но с ограничениями
|Финляндия открыла начальные школы
|Бельгия с 18 мая откроет школы, музеи и парикмахерские
|Исландия планирует открыться для туристов с 15 июня
|Депутаты Европарламента просят ЕС ввести санкции и прекратить выплаты Венгрии
|Сечин останется у руля «Роснефти» еще на пять лет — Reuters
Это интересно
|В Великобритании создается новая гравитационная система накопления энергии
|Mercedes-Benz CLS впервые получил 1,5-литровый мотор
|Заднеприводный Lamborghini Huracan Evo сбросил крышу
|Microsoft инвестирует $ 1,5 млрд в строительство дата-центра в Италии
|BMW не собирается ограничивать мощность своих моделей
|Беспилотники Volvo выйдут на дороги через два года
|Нацкомиссия обнаружила пирамиду B2B Jewelery спустя полтора месяца после остановки выплат