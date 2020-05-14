Бельгия с 18 мая откроет школы, музеи и парикмахерские

Премьер-министр Бельгии Софи Вилмс заявила, что с 18 мая страна переходит ко второй фазе ослабления карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Вилмс в целом положительно оценила последствия первой фазы послаблений и заявила, что пришло время для открытия бизнеса.

В частности, с 18 мая постепенно возобновляются занятия в школах, ясли и дальше будут закрыты. Также откроются музеи и культурно-исторические объекты при условии продажи билетов через интернет и недопущения скопления большого количества людей в помещениях.

Кроме того, разрешается открытие парикмахерских и салонов красоты при соблюдении строгих санитарных требований.

Местные власти с 18 мая получила право согласовывать открытие рынков, на которых могут работать не более 50 продавцов.

Массовые культурные мероприятия остаются под запретом как минимум до 30 июня. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня при сохранении благоприятной эпидемиологической ситуации.