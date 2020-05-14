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Депутаты Европарламента просят ЕС ввести санкции и прекратить выплаты Венгрии
18:47 14.05.2020 |
Депутаты Европарламента обеспокоены чрезвычайным законодательством в Венгрии против COVID-19 и призывают Еврокомиссию и Совет ЕС защищать венгерских граждан и верховенство закона.
Как сообщает "Европейская правда", об этом депутаты заявили сегодня во время специальных дебатов с вице-президентом ЕК Верой Юровой.
Во время выступлений большинство депутатов подчеркнули, что чрезвычайные меры, принятые правительством Венгрии для борьбы с пандемией, включая объявления чрезвычайного положения без ограничений, не соответствуют правилам ЕС и предупредили о росте риска для демократии.
Несколько членов Европарламента призвали Еврокомиссию завершить тщательное изучение правовых изменений и открыть процедуру нарушения. В частности, они просили прекратить платежи Венгрии в рамках новых финансовых перспектив и плана восстановления, если не будет соблюдение верховенства закона.
Они также раскритиковали пассивную позицию Совета ЕС и настояли на том, чтобы она продвигалась по процедуре 7, инициированной парламентом.
Некоторые члены Европарламента защищали решения, принятые парламентом в Венгрии, и сравнивали исключительные меры, принятые в стране, с мерами, принятыми другими государствами-членами ЕС, такими как Франция или Испания.
В своей резолюции от 17 апреля парламент уже заявил, что решение в Венгрии о продлении чрезвычайного положения на неопределенный срок, разрешение правительства распоряжаться указом и ослаблении надзора парламента "полностью несовместимы с европейскими ценностями".
Накануне дебатов Венгрия обвинила Европейский парламент в том, что он хочет принять решение относительно верховенства права в стране - при этом не давая ей выступить в защиту своей позиции.
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