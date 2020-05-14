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Глава ВТО собрался досрочно покинуть пост - Bloomberg
12:39 14.05.2020 |
Роберту Азеведу планирует досрочно покинуть пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой источники.
По информации четырех человек, знакомых с ситуацией, он уже сообщил о своем решении представителям стран-участниц ВТО.
После ухода бразильца Азеведу исполнять обязанности главы ВТО может один из четырех его заместителей - Йонов Фредерик Ага (Нигерия), Карл Браунер (Германия), Алан Вольф (США) или И Сяочжунь (Китай).
В ВТО отказались комментировать эту информацию.
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