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В США должна быть введена отрицательная процентная ставка, заявил Трамп
07:48 14.05.2020 |
В США должна быть введена отрицательная процентная ставка, заявил в четверг президент Дональд Трамп.
"Я твердо считаю, что у нас должны быть отрицательные ставки", — сказал он журналистам.
Сейчас в США действует нулевая процентная ставка, однако, по словам Трампа, есть ряд стран, которые имеют отрицательные ставки, и Соединенные Штаты должны иметь аналогичные возможности занимать деньги.
Процентную ставку устанавливает Федеральная резервная система, на которую президент не имеет прямого влияния. Трамп регулярно критикует главу ФРС Джерома Паулла, когда его решения противоречат его видению ситуации, однако когда ФРС оперативно снизила ставку до 0-0.25% на фоне резкого падения цен на нефть и пандемии коронавируса, он стал более благосклонно отзываться о Пауэлле.
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