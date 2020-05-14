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Европарламент дал согласие на упрощение визового режима с Беларусью
22:32 13.05.2020 |
Европарламент рекомендовал ЕС заключить с Беларусью два соглашения: об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. За первый документ на пленарном заседании в Брюсселе в среду, 13 мая, проголосовали 634 евродепутатов, против были 48 парламентариев, воздержались - 4. Соглашение о реадмиссии поддержали 560 евродепутатов, 117 голосовали против, а 13 воздержались. Об этом сообщает корреспондент DW.
Как изменятся правила выдачи виз?
Соглашение о визах касается разрешений на краткосрочные поездки, то есть до 90 дней в любой 180-дневный период. Согласно документу, визы будут стоить 35 евро для граждан и Беларуси, и ЕС. От уплаты сбора будут освобождены, в частности, дети до 12 лет, люди с инвалидностью, ученики, студенты, представители организаций гражданского общества.
Все визовые заявки должны будут рассматриваться в течение 10 календарных дней. Если заявка требует дополнительной проверки, этот срок могут увеличить до 30 дней. С другой стороны, его могут уменьшить до двух рабочих дней "в неотложных случаях". Но тогда визовый сбор составит 70 евро.
Как и сейчас, путешествующие должны будут обосновать цель поездки. Но для ряда категорий лиц список необходимых документов сократят. Это коснется, например, бизнесменов, водителей транспорта при международных перевозках, журналистов, людей, едущих с научной или творческой целью. Предусмотрена и возможность выдачи многоразовых виз со сроком действия один год или пять лет.
Следует отметить, что граждане ЕС могут посещать Беларусь без визы на срок до 30 дней. Условием является въезд через аэропорт Минска.
Беларусь оба документа ратифицировала ранее. Окончательным шагом утверждения соглашений будет голосование в Совете ЕС. В случае успешного голосования, они вступят в силу в первый день второго месяца после этого. В Европарламенте напомнили Минску, что любая из сторон сможет в любой момент разорвать соглашение об упрощении выдачи виз "по любому поводу", включая "по соображениям прав человека и демократии".
Реадмиссия между ЕС и Беларусью
Соглашение о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, было одним из условий упрощения визового режима. Согласно ему, Беларусь соглашается принимать своих граждан, если у них нет разрешения пребывать на территории ЕС либо если они такое право утратили. То же самое касается несовершеннолетних детей и супругов таких лиц, если у них нет отдельного разрешения на пребывание в ЕС.
Кроме того, Беларусь будет принимать также граждан третьих государств или лиц без гражданства, у которых нет права пребывать в ЕС, если у них на момент въезда в Евросоюз была виза или разрешение на проживание в Беларуси. То же касается и лиц, незаконно въехавших в ЕС с территории Беларуси.
Государства ЕС несут точно такие же обязательства перед Минском.
Переговоры по этим двум соглашениям начались в 2014 году. Их завершили лишь шесть лет спустя, когда документы подписали в январе 2020 года.
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