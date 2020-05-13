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Германия откроет границы с 15 июня, но послабления будут уже с пятницы
18:18 13.05.2020 |
Пограничный контроль, введенный Германией в связи с эпидемическим кризисом, прекратится с 15 июня.
Об этом заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Ослабление проверок на границах вместе с тем вступит в силу уже с 15 мая.
По словам министра, предпосылкой решения об ослаблении проверок стало уменьшение числа заражений коронавирусной инфекцией.
С 15 мая пограничный контроль не будет осуществляться на границе Германии с Люксембургом. Контроль на границе с Данией прекратится, "как только правительство Дании проведет соответствующие консультации с соседними странами", сказал Зеехофер.
На границах с Францией, Австрией, Швейцарией проверки будут проводиться до 15 июня.
В последние несколько дней Зеехофер обсуждал со своими коллегами в других странах и с премьер-министрами приграничных федеративных земель детали постепенного возвращения от стационарного контроля к обычному пограничному надзору в 30-километровом диапазоне.
МВД считает, что 14-дневный карантин для всех приезжающих в Германию должен распространяться только на людей, которые ранее побывали в третьих странах, но не на немцев, прибывающих из Франции или Нидерландов.
Контроль на границах с Данией, Люксембургом, Францией, Австрией и Швейцарией был введен 16 марта, чтобы остановить распространение коронавируса в Германии. С тех пор въезд в страну разрешен только тем, кто может назвать "вескую причину" для этого - например, для работы, представителям медицинской профессии или гражданам ЕС, которые находятся на пути в свою родную страну.
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