Граница между Австрией и Германией откроется 15 июня

Пограничные пункты пропуска между Германией и Австрией будут полностью открыты 15 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийское агентство АРА.

Начиная с пятницы на границах будут проводиться только выборочные проверки. Уже сегодня открылось несколько небольших пограничных переходов между Баварией и Австрией для жителей пограничной зоны.

Австрийский канцлер Себастьян Курц во вторник обсудил вопрос границ с немецким канцлером Ангелой Меркель. Правительство Германии на заседании в среду обсудит этот вопрос.

Во вторник вечером Курц уже заявил, что ожидает открытия границы в июне. По его словам, Австрия также стремится либерализовать пограничный режим с другими соседними странами.

Министру по делам Европы Каролине Эдтштадлер и министру иностранных дел Александру Шалленбергу поручено организовать аналогичный пошаговый процесс открытия границ со Швейцарией, Лихтенштейном и соседними странами Восточной Европы, "если инфекция там останется под контролем".

Австрийская индустрия туризма сильно зависит от немецких отдыхающих, приезжающих летом.

В связи с эпидемическим кризисом Германия приняла решение о пограничном контроле с Данией, Францией, Люксембургом, Швейцарией и Австрией, который в настоящее время действует до 15 мая.