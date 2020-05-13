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Граница между Австрией и Германией откроется 15 июня
12:17 13.05.2020 |
Пограничные пункты пропуска между Германией и Австрией будут полностью открыты 15 июня.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийское агентство АРА.
Начиная с пятницы на границах будут проводиться только выборочные проверки. Уже сегодня открылось несколько небольших пограничных переходов между Баварией и Австрией для жителей пограничной зоны.
Австрийский канцлер Себастьян Курц во вторник обсудил вопрос границ с немецким канцлером Ангелой Меркель. Правительство Германии на заседании в среду обсудит этот вопрос.
Во вторник вечером Курц уже заявил, что ожидает открытия границы в июне. По его словам, Австрия также стремится либерализовать пограничный режим с другими соседними странами.
Министру по делам Европы Каролине Эдтштадлер и министру иностранных дел Александру Шалленбергу поручено организовать аналогичный пошаговый процесс открытия границ со Швейцарией, Лихтенштейном и соседними странами Восточной Европы, "если инфекция там останется под контролем".
Австрийская индустрия туризма сильно зависит от немецких отдыхающих, приезжающих летом.
В связи с эпидемическим кризисом Германия приняла решение о пограничном контроле с Данией, Францией, Люксембургом, Швейцарией и Австрией, который в настоящее время действует до 15 мая.
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