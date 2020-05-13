Финансовые новости
- |
- 13.05.20
- |
- 17:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Сенате США рассмотрят санкции против Китая из-за коронавируса
08:15 13.05.2020 |
В Сенат Конгресса США внесен законопроект, позволяющий президенту Дональду Трампу ввести санкции против Китая за отказ в сотрудничестве при выяснении причин возникновения пандемии коронавируса. Это сделал во вторник, 12 мая, сенатор-республиканец Линдси Грэм.
"Я убежден, что Китай не начнет сотрудничать с серьезным расследованием, пока его не заставят это сделать. Этот жесткий законодательный акт будет налагать санкции на Китай, пока они не начнут сотрудничать со следователями", - заявил он, согласно распространенному его пресс-службой сообщению.
В течение 60 дней Китай должен предоставить все необходимые сведения для расследования, которое ведется Соединенными Штатами, их союзниками или структурами ООН. Кроме того, власти КНР должны закрыть рынки, где продают диких животных, и освободить задержанных в Гонконге активистов.
В противном случае США могут замораживать китайские активы, вводить запрет на въезд для китайских официальных лиц, а также запрещать американским финансовым институтам выдавать кредиты и страховать китайские предприятия.
"Более восьмидесяти тысяч американцев мертвы, а миллионы людей сегодня не имеют работы из-за того, что Китай не смог сдержать и предотвратить распространение вируса", - подчеркнул сенатор.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|От Качуры до Разумкова: Кого Зеленский бросит в битву с Кличко за Киев
|Рада приняла «антиКоломойский» закон
|Коломойскому и Ермаку приготовиться. Какие табу поставили США Зеленскому
|Нацбанк Украины, вероятно, сможет еще снизить учетную ставку в 2020г. для стимулирования экономики - глава НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Англия ослабила строгий карантин: разрешили встречи с друзьями в парках
|Граница между Австрией и Германией откроется 15 июня
|Задержанный блогер Тихановский идет в президенты Беларуси. Кто он такой?
|В Испании родственники тысяч умерших от коронавируса судятся с правительством
|В Сенате США рассмотрят санкции против Китая из-за коронавируса
|В Дании считают маловероятной вторую волну коронавируса
Это интересно
|Происхождение коронавируса: что мог скрывать Китай?
|Представлен «бюджетный» планшет Surface Go 2 на процессорах Intel Pentium и Core
|Microsoft представила Surface Book 3 — профессиональный ноутбук с Ice Lake-U и Quadro RTX
|Microsoft инвестирует $1 млрд в строительство дата-центра в Польше
|Седан Genesis G90 следующего поколения станет первым серийным автомобилем с лазерным дальномером
|Технология NFC позволит заряжать небольшие гаджеты
|Китайцы сделали батареи для электрокаров ещё безопаснее