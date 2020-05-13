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В Дании считают маловероятной вторую волну коронавируса
08:13 13.05.2020 |
Главный эпидемиолог Дании Каре Молбак считает маловероятной появление второй волны коронавируса.
Об этом он сказал журналистам во вторник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
По словам Молбака, даже после прекращения карантина уровень заражения коронавирусом остается низким.
"Ни одна страна еще не видела вторую волну. В некоторых странах распространение идет вверх и вниз", - сказал он.
"Но, обладая знаниями, которые у нас есть сегодня, я считаю маловероятным, что мы увидим вторую волну", - добавил Молбак.
Дания была одной из первых европейских стран, которая ввела карантин, и одной из первых, которая его прекратила.
Ученики начальных школ уже вернулись на обучение 15 апреля, парикмахерские снова открылись спустя несколько дней.
Сейчас страна начинает открывать рестораны и торговые центры, и разработала новые меры для отслеживания инфекций.
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