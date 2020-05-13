В Швейцарии открыли школы, рынки, рестораны и музеи

В Швейцарии 11 мая началась вторая фаза ослабления карантинных мер, введенных для сдерживания пандемии коронавируса в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

С понедельника возобновили работу небольшие магазины, рестораны, рынки, музеи и библиотеки. Рестораны смогут обслуживать группы максимум до четырех человек.

Общественный транспорт вернется к стандартному расписанию с рекомендацией, чтобы люди носили маски в час пик.

Кроме того, возобновились занятия в начальных и низших классах средней школы, разрешены спортивные занятия.

Параллельно с этим также будут ослаблены ограничения въезда в Швейцарию. Кроме того, вводится комплексное отслеживание контактов для всех новых случаев инфекции.

Третья фаза начнется 8 июня с возобновления обучения для школьников старших классов и учреждений досуга. Дальнейшие решения по этой фазе будут приняты в конце мая.

Мероприятия для более чем 1000 человек - в частности, фестивали и спортивные события - будут запрещены ориентировочно до конца августа.

В Швейцарии с начала эпидемии зафиксировано 30 175 случаев заражения коронавирусом, умерли 1845 инфицированных.

Напомним, первый этап ослабления карантина в Швейцарии начался 27 апреля: возобновили работу парикмахерской, физиотерапевты, амбулатории, медицинские и стоматологические кабинеты, цветоводы, мастерские и садовые центры.

Читайте также: "Долго, медленно и не всюду: как и когда Европа планирует выходить из карантина"