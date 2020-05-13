Финансовые новости
- |
- 13.05.20
- |
- 19:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Италия с 18 мая открывает бары, рестораны и парикмахерские
17:41 12.05.2020 |
Бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты откроются по всей Италии с 18 мая в рамках постепенной отмены карантина.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.
Региональным властям предоставлены полномочия снять ограничения для бизнеса, который сначала должен был открыться с 1 июня.
Розничные торговцы, музеи и библиотеки также смогут возобновить работу с 18 мая.
Этот шаг, объявленный правительством в понедельник вечером, произошел после давления со стороны региональных лидеров, которым было разрешено создать собственный план восстановления экономики.
Перед открытием заведениям необходимо принять меры безопасности, а рестораны должны установить расстояние в два метра между столами.
Также требуется ежедневная дезинфекция помещений, санитайзеры во всех ресторанах и обязательные маски и перчатки для официантов.
В правительстве отметили, что оставляют за собой право вмешаться в ситуацию и снова ограничить работу учреждений в случае нового роста количества инфекций.
Напомним, в Италии количество людей в реанимации в связи с коронавирусной инфекцией достигло показателей начала марта, когда эпидемия только набирала силу.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Газпром» на грани банкротства. Почему сломалось геополитическое оружие Путина
|ФОПам разрешили не платить ЕСВ за месяцы, в которых они не получили прибыли
|От Качуры до Разумкова: Кого Зеленский бросит в битву с Кличко за Киев
|Рада приняла «антиКоломойский» закон
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Германия откроет границы с 15 июня, но послабления будут уже с пятницы
|«Газпром» на грани банкротства. Почему сломалось геополитическое оружие Путина
|Англия ослабила строгий карантин: разрешили встречи с друзьями в парках
|Граница между Австрией и Германией откроется 15 июня
|Задержанный блогер Тихановский идет в президенты Беларуси. Кто он такой?
|В Испании родственники тысяч умерших от коронавируса судятся с правительством
Это интересно
|Происхождение коронавируса: что мог скрывать Китай?
|Представлен «бюджетный» планшет Surface Go 2 на процессорах Intel Pentium и Core
|Microsoft представила Surface Book 3 — профессиональный ноутбук с Ice Lake-U и Quadro RTX
|Microsoft инвестирует $1 млрд в строительство дата-центра в Польше
|Седан Genesis G90 следующего поколения станет первым серийным автомобилем с лазерным дальномером
|Технология NFC позволит заряжать небольшие гаджеты
|Китайцы сделали батареи для электрокаров ещё безопаснее