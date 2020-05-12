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Трамп выступил против пересмотра торговой сделки с Китаем
11:05 12.05.2020 |
Президент США Дональд Трамп выступил против возобновления переговоров по торговой сделке с Китаем. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 11 мая, на пресс-конференции в Белом доме.
"Нет, меня это вообще не интересует. Даже немного не интересует. Мы заключили сделку. Однако я слышал, что Китай хотел бы возобновить переговоры, чтобы выторговать для себя лучшие условия", - заявил Трамп.
Пекин хочет разорвать соглашение
Тема пересмотра сделки возникла после публикации в китайском государственном издании Global Times информации о том, что советники властей КНР настаивают на возобновлении переговоров с США по поводу сделки. США, по их мнению, ослабели в ходе пандемии коронавируса и больше не могут себе позволить вести торговую войну с Китаем. Таким образом, в интересах Пекина разорвать соглашение и заключить его на новых условиях.
Пекин и Вашингтон 15 января подписали соглашение после продолжавшейся примерно полтора года торговой войны между двумя странами. Этот документ обязывает Пекин резко, как минимум на 200 млрд долларов за два года, увеличить импорт американской продукции. В частности, закупки энергоносителей из США, а именно нефти, нефтепродуктов, газа и угля, должны вырасти за этот период по сравнению с 2017 годом на 52,4 млрд долларов.
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